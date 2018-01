Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce televizoarele sunt ocupate cu certuri politice, economia isi vede de mersul ei si, daca stii unde sa te uiti, poti anticipa riscurile in fata carora e bine sa te pui la adapost. Romanii au o vorba. Cand doi oameni iti spun ca ai baut prea mult, te duci sa dormi. Cand Banca Nationala a Romaniei…

- Buget dublu pentru spitale in 2018 alocat de Primaria Bucuresti Proiectul de buget pe anul acesta prevede alocarea a peste 111 milioane de euro pentru cele 19 spitale pe care le administreaza Primaria capitalei. Banii vor fi investiti si pentru demararea unor proiecte noi, precum Spitalul…

- In ultimele zile, mai multi primari PSD au solicitat conducerii Consiliului Judetean Arad sa-i sprijine in cofinantarea unor proiecte. Numai ca, in timp ce mai multe localitati din judetul Arad au semnat sau urmeaza sa semneze contracte pe PNDL 2, iar Ministerul Dezvoltarii le va aloca sume importante…

- Au crescut incasarile la ANAF Încasarile Fiscului au fost anul trecut de aproape 215 miliarde de lei, cu aproximativ 8 la suta mai mult decât în 2016 si peste suma planificata de 214,37 de miliarde. Banii adunati în 2017 reprezinta cele mai mari încasari din 2003,…

- O decizie secreta a procurorilor ucrainieni care au confiscat 1,5 miliarde dolari a fost dezvaluita de Al Jazeera. Banii confiscați ar fi dintr-o operatiune de spalare de bani intre magnați protejați de fostul...

- Departamentul de Strategii Guvernamentale (DSG), infiintat pe 23 august 2017 si condus de fostul realizator al Antenei 3, Felix Rache, a primit intr-un singur trimestru de activitate un buget de 3,3 milioane de lei (aproximativ 700.000 de euro)

- Nota de plata a economiei de consum continua sa se umfle. Deficitul extern al Romaniei, rezultat exclusiv din explozia importurilor s-a dublat in primele 11 luni ale anului trecut fata de perioada similara din 2016. In acelasi timp, investitiile straine directe, care ar trebui sa limiteze presiunea…

- Consiliul Județean Buzau a imparțit localitatilor aproape 12 milioane de lei, bani pe care șefii unitaților administrative-teritoriale din județ ii pot folosi pentru stingerea unor arierate, dar și pentru proiecte de infrastructura. O alta veste buna este ca pana la sfarșitul lunii, va fi aprobat și…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 – 2 miliarde de euro.

- Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, a anuntat miercuri ca finantarile europene disponibile pentru beneficiarii publici si privati pentru lunile ianuarie, februarie si martie au fost lansate, o suma de 3,1 miliarde de euro fiind directionata in principal pentru serviciile de sanatate.…

- >Asociatia pentru Drepturile Taximetristilor anunta un protest spontan miercuri la Primaria Bucuresti. „In data de 19 decembrie 2018 ne-a fost prezentata de catre Gabriela Firea aat noua, cat si cetatenilor bucuresteni ca facand parte dintr-un set de masuri menite sa combata pirateria existenta…

- Forbes, celalalt radar important al averii nete a celor mai bogati oameni din lume, a plasat averea neta a lui Bezos la doar 104,4 miliarde de dolari. Majoritatea acestei averi nete provin din cele 78,9 milioane de actiuni din stocul Amazon pe care Bezos le detine. Actiunile Amazon (AMZN) au urcat luni…

- Le-au luat cu forta banii si le-au cerut explicatii pentru fiecare banut cheltuit. Vorbim de femeile, victime ale violentei economice in familie. In 2017, Inpectoratul General al Politiei a inregistrat doua astfel de cazuri.

- Edilii din Gorj asteapta de urgenta fonduri din partea Consiliului Judetean pentru plata arieratelor. In momentul de fata se lucreaza la proiectele de buget si la listele cu investitii noi pentru anul 2018. Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, a recunoscut faptul ca la nivelul institutiei…

- Banca Nationala a Romaniei a cheltuit, anul trecut, circa 750 milioane de euro din rezerva valutara. In aceste conditii, in momentul de fata avem 33,494 miliarde euro, fata de 34.242 miliarde euro, la inceputul anului trecut. O buna parte din bani s-a dus pentru mentinerea cursului de schimb. Rezerva…

- Venitul la Bugetul public național al Republicii Moldova acumulat de Serviciul Fiscal de Stat in 2017 s-a ridicat la 32,7 miliarde de lei, in creștere cu 5,1 miliarde sau cu 18,4% fața de aceeași perioada din 2016. Aceste date au fost prezentate de catre Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care a menționat…

- "Ei adapostesc teroristi pe care noi ii vanam in Afganistan, fara mare ajutor. Gata!", a atras atentia Trump.Cotidianul New York Times a relatat saptamana trecuta ca administratia Trump ia in considerare foarte serios posibilitatea de a nu mai oferi un ajutor de 255 de milioane de dolari…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- UDMR, PNL, USR si PMP incearca sa lase la dispozitia Unitatilor Administrativ Teritoriale – a primarilor mai exact – toti banii colectati din impozitul pe venit. Depus de UDMR, amendamentul prin care 100% din banii colectati din impozitul pe venit ajung la UAT-uri a fost sustinut de toate partidele…

- Primarul din Farcasa pare sa fi uitat de invataturile Bisericii pe care o frecventeaza cu ravna si ameninta un consilier local, dupa ce acesta a „indraznit” sa ceara, alaturi de mai multi dintre colegii din CL, lamuriri despre contractele semnate de primarie, dar si despre felul in care au fost cheltuiti…

- Peste doua milioane de turisti nerezidenti au fost cazati in structurile de cazare turistica, cheltuielile acestora ridicandu-se la 4,6 miliarde de lei, in primele noua luni din 2017, afacerile si conferintele fiind principalele motive ale sejurului, potrivit datelor publicate vineri de INS.

- Peste doua milioane de turisti nerezidenti au fost cazati in structurile de cazare turistica, cheltuielile acestora ridicandu-se la 4,6 miliarde de lei, in primele noua luni din 2017, afacerile si conferintele fiind principalele motive ale sejurului, potrivit datelor publicate vineri de INS.…

- "Stiti cat ne costa, in 2018, pensiile speciale ale militarilor? Deci: la ministerul Apararii se aloca 3,51 miliarde de lei, la Interne, 3,75 miliarde si la SRI 634 de milioane de lei. Sume bine camuflate sub frumoasa denumire de "asigurari sociale". Total: circa 7,9 miliarde de lei. Si acum, bam-bam:…

- Consilierii judeteni giurgiuveni au aprobat, in sedinta de luni, 11 decembrie, doua proiecte de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru doua primarii din judet care au solicitat fonduri pentru scoli. Primul proiect se refera la alocarea a 150.000 de lei Primariei Mihai Bravu. Reprezentantii…

- Preocupati mai mult de probleme personale, politicienii romani vad o realitate paralela in care lucrurile merg cum nu se poate mai bine. Mai mult decat atat acestia contrazic chiar statisticile Comisiei Europene. Potrivit datelor CE, Romania a cheltuit doar 400,4 milioane euro din banii alocati programarii…

- Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocati programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in conditiile in care state precum Bulgaria si Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%, potrivit datelor Comisiei Europene.

- Radu Cristian, consilier local al Municipiului Sebeș, a vorbit luni despre risipa de bani publici care se face in cadrul Primariei Municipiului Sebeș. Potrivit acestuia, edilul Sebeșului și-ar fi achiziționat in luna august 2016, un telefon mobil in valoare de 4600 de lei, cu TVA, din banii publici…

- Fostul primar din comuna Poiana Vadului, in prezent consilier local, trebuie sa primeasca daune morale de 800 de lei de la o femeie din comuna, angajata a primariei, care l-a agresat in anul 2014 in timp ce incerca sa masoare topografic un teren aflat in disputa. Femeia a fost condamnata definitiv la…

- Ministerul Transporturilor (MT) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 9,1 miliarde de lei, cu 0,85% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal, MT va mai putea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a susținut luni seara ca in Romania bugetele au fost folosite intr-o anumita masura pentru mita electorala. „In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența…

- "In Romania, dupa parerea mea, intre 1,4%, 25% și 300% din bugete s-au cheltuit pentru mita electorala — subvenții, și acum persista subvenția pentru diferența de preț, furnizarea de energie, deci am cheltuit 10 miliarde de euro, daca nu mai mult, pe subvenția pentru diferența de preț ca toți sa…

- Un numar de 384 de societati care au actiuni la purtator functioneaza, in prezent, in Romania, cele mai multe fiind conectate la bani publici, potrivit reprezentantilor RoAction, organizatie ca...

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca primari si alesii locali nu mai trebuie ‘sa fie umiliti’ atunci cand cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare ale unei localitati. ”Nu mi se pare normal ca banii cetațenilor sa stea in pixul unuia precum Paul…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera necesara gândirea unui mecanism de finantare a comunitatilor locale care sa îi fereasca pe primari si pe alesii locali 'sa mai fie umiliti' atunci când cer bani de la Guvern pentru proiectele de dezvoltare…

- Veste buna pentru proprietarii de locuinte din Bucuresti care nu au fost reabilitate din punct de vedere al aspectului exterior. Primarul General al Capitalei Gabriela Firea a afirmat ca autoritatile au in vedere un proiect care va avea ca urmare imediata “schimbarea la fata a Bucurestiului”. Firea…

- Primaria Bucuresti vrea sa cheltuie aproximativ 270.000 de euro pentru implementarea unui portal IT la nivelul administrației locale București, care va permite atat interoperabilitatea cu sisteme proprii ale administratiilor publice locale cat și cu sisteme externe, precum sistemul de plata online a…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Peste 20.000 de bucuresteni si-au depus CV-urile pentru cele 2.000 de posturi din companiile municipale infiintate de Primaria Capitalei, cele mai multe cereri fiind pentru companiile Sport pentru Toti, Iluminat Public, Consolidari, Dezvoltare Durabila si Publicitate si Afisaj, anunta municipalitatea.Primarul…

- Primarul Aiudului Oana Badea a declarat ca ar pierde banii pentru toate investițiile pe care le-a avut anul acesta, plus cat s-a cheltuit pe iluminatul public, daca modificarile la Codul fiscal se vor menține. Intrebata, miercuri, ce inseamna modificarile Codului fiscal pentru Primaria Aiud, Oana Badea…

- In ianuarie-septembrie 2017, bancile au eliberat in numerar mijloace banești in suma de 83,2 miliarde lei, depașind cu 9% eliberarile efectuate in ianuarie-septembrie 2016, arata o analiza a Biroului Național de Statistica, scrie mold-street.com.

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, le-a sugerat luni primarilor care reclama faptul ca va scadea foarte mult venitul la bugetul local 'sa revina la salariile de bun-simt', sa dramuiasca banii si sa nu-i mai risipeasca pe focuri de artificii si 'chiolhane'. 'Am vazut foarte multi primari, de la toate…

- Vanzari-record la Black Friday-ul chinezesc, Ziua Burlacilor, cum mai este numita. In doar 13 ore, au fost facute vanzari in valoare de 18 miliarde de dolari. Asta in conditiile in care, anul trecut, in 24 de ore vanzarile nu au atins 18 miliarde de dolari.

- "Ar trebui sa se inteleaga mai bine faptul ca in momentul in care contul general al Trezoreriei Statului este la Banca Nationala, banii care ajung in acel cont sunt retragere de masa monetara. Distrugere temporara, ca sa spunem asa- de o saptamana sau doua- de masa monetara. Cu alte cuvinte, daca ei…

- Comisia Europeana aloca fonduri de 16 miliarde de euro, suplimentate cu cinci miliarde de euro de la Banca Europeana de Investiții, pentru dezvoltarea de proiecte strategice în țarile membre ale UE. Banii sunt alocați în cadrul Fondului European pentru Investiții Strategice (European…

- Conducerea Metrorex nu a cheltuit anul trecut banii pe care i-a avut pentru intreținerea curenta și reparații, iar execuția bugetara pe acest an este la fel de slaba, a declarat, marți, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, la audierile din Comisia pentru transporturi din Camera Deputaților. …

- Conducerea Metrorex nu a cheltuit anul trecut banii pe care i-a avut pentru intretinerea curenta si reparatii, iar executia bugetara pe acest an este la fel de slaba, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, la audierile din Comisia pentru transporturi din Camera Deputatilor.

- Cheltuielile turiștilor straini in Spania au ajuns la nivelul record de 69,89 miliarde de euro (81,42 miliarde de dolari) in primele noua luni din 2017, in creștere cu 13,9% fața de perioada similara din 2016, arata datele publicate...

- Medicii spun ca legea achizitiilor publice "este facuta fara cap", furnizorul care aprovizona spitalul neputand onora comanda pentru ca legea prevede ca pentru urgente spitalele pot face achizitii fara licitatie, dar toata lumea se teme sa nu aiba probleme din cauza ca a luat manusi chirurgicale…

- SUA au dedicat 73 de miliarde de dolari activitații lor de spionaj civil și militar in 2017, atat pe teritoriul Statelor Unite, cat și in strainatate, potrivit unor cifre oficiale publicate miercuri, citate de AFP. Ministerul Apararii american a anunțat într-un comunicat ca bugetul…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat marti acordarea unui ajutor social de pana la 1.200 de lei pentru familiile monoparentale, solicitantii putand depune documentele necesare in vederea obtinerii banilor incepand cu data de 4 decembrie."In acest moment, din partea statului,…