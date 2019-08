Pe când normalitate? Distinși meseni, va rog sa-mi iertați vorba proasta! Ministrul Justiției a prezentat pe 22 august noi propuneri, reglementari, pentru majorarea pedepselor pentru nebunii care atenteaza la viața copiilor noștri. Degeaba. Psihopații nu se sperie. 1. De ce nu se susține varianta mai veche a castrarii acestor dereglați, fiindca este demonstrat ca dupa eliberarea din inchisoare […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

