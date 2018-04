Stiri pe aceeasi tema

- ​Peste doua treimi (67,5%) dintre persoanele cu varsta de peste 16 ani care traiesc in Uniunea Europeana au apreciat in 2016 ca au o stare a sanatatii foarte buna si buna, romanii fiind peste media din UE din acest punct de vedere in conditiile in care 70,5% au apreciat ca au o stare a sanatatii foarte…

- Interpreta de muzica ușoara Monica Anghel a afirmat ca nu se teme de trecerea anilor și ca iși asuma atat varsta pe care o are, cat și defectele. Monica Anghel, in varsta de 46 de ani, este considerata posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicala din țara noastra. De-a…

- In varsta de 24 de ani, Nicoleta Nuca a devenit cunoscuta in urma cu trei ani, dupa ce a ajuns pana in Galele Live X Factor, insa a inceput sa cante inca de la varsta de 6 ani, in leaganul construit in curte de catre strabunicul sau. Vecinii care o tot ascultau cu drag au fost cei care le-au recomandat…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a afirmat joi ca la preluarea mandatului sau a constatat ca standul Romaniei pentru participarea ca tara invitata de onoare la Targul de Carte de la Leipzig nu era inca realizat. "Un alt lucru pe care am reusit sa-l deblochez…

- Monica Birladeanu, prezentatoarea unui show tv, a marturisit, intr-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Viva, ca provine dintr-o familie modesta și ca a inceput sa mundceasca de la o varsta frageda. La 16 ani, lucra la o terasa, iar din primii bani caștigați a cumparat alimente pentru…

- Aflata la cel de-al cincilea mariaj, actrita Joan Collins spune ca secretul unei casnicii fericite este faptul ca ea si sotul ei folosesc bai separate, relateaza duminica Press Association. Vedeta in varsta de 84 de ani este casatorita din 2002 cu Percy Gibson, in varsta de 52 de ani. Actrita a declarat…

- CRIME INFIORATOARE: UN TANAR si-a UCIS iubita, pisica acesteia si un vecin, in scara blocului. INCREDIBIL ce au descoperit anchetatorii Un tanar de 23 de ani si-a ucis prietena in varsta de 24 de ani, intr-un apartament din Capitala, pisica acesteia, dupa care a plecat din locuinta si a injunghiat mortal…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters.Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic Glasgow, dupa…

- Razvan Fodor este un artist foarte indragit grație carismei și glumelor din arsenal, reușind intotdeauna cu ușurința sa cucereasca publicul cu zambetul și sex-appealul sau. Insa, iata ca toate aceste calitați definitorii ale lui Razvan Fodor sunt pe cale de a apune, solistul, care anul acesta va implini…

- La data de 01 februarie a.c., in urma cercetarilor efectuate de politistii din Gaești, un barbat de 62 de Post-ul CORBII MARI: Un barbat și-a violat stranepoata in varsta de 7 ani apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Caz halucinant in Vaslui! Un barbat in varsta de 80 de ani, din localitatea Solesti, judetul Vaslui, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost violat de un alt barbat in varsta de 54 de ani.

- Odata cu trecerea timpului, nu mai este atat de usor sa tii cont de varsta pe care o ai. Invitata in emisiunea The Ellen DeGeneres Show, Helen Mirren a avut parte de un soc in momentul in care a realizat ca nu are varsta pe care a trait cu impresia ca o are de fapt.

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a comparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, care ar putea face din el cel mai mare ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, potrivit AFP.In varsta de 53 de ani, Mihail Popkov ispaseste o pedeapsa de…

- Ellie Walsh, in varsta de 18 ani, din Lincoln si-a petrecut Ajunul Craciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai tarziu a fost transportata la spital, unde a fost operata de urgenta, dupa ce doctorii au descoperit ca avea o tumora stomacala, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Pensiunea unde…

- O serie de atacuri cu cuțitul care au avut loc miercuri într-un oraș irlandez s-au soldat cu moartea unui om și ranirea altor doi. Poliția suspecteaza un atac terorist. Autoritatile irlandeze investigheaza daca înjunghierea mortala a unui japonez, într-o serie de atacuri…

