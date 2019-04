Stiri pe aceeasi tema

- Pe Autostrada 1 București-Pitești, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, in zona localitații Cascioarele (Giurgiu), pe podul peste raul Argeș, traficul este deviat de pe calea de mers catre Bucruești pe calea de mers catre Pitești și se circula in coloana, pe 3 kilometri, anunța IGPR, potrivit…

- In atenția șoferilor! Restricții de viteza in Argeș și trafic dirijat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate evenimente rutiere care sa impuna oprirea circulatiei pe drumurile nationale sau pe autostrazi. Pe DN 7 Pitesti – Ramnicu…

- Circulatia rutiera este restrictionata, miercuri, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, in zona localitatii Bolintin Deal, judetul Giurgiu, respectiv in zona localitatii Cateasca, judetul Arges, pentru lucrari, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic anunța ca pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti…

- Pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona localitatii Cascioarele, judetul Giurgiu, vor avea loc lucrari de demontare a parapetului median, pana la sfarsitul lunii august. Astfel, spre disperarea milioanelor de șoferi care tranziteaza autostrada, traficul in zona va fi deviat in aceste aproape cinci...

- Traficul rutier este restrictionat pe o banda a autostrazii A1 Bucuresti – Pitești, pe sensul de mers catre Capitala, in urma unui incendiu de vegetație, fumul reducand vizibilitatea sub 50 de metri. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane ...

- Circulația rutiera a fost oprita, luni, pe ambele sensuri ale autostrazii A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 32, din cauza unui incendiu de vegetatie produs pe sensul de mers catre Pitesti. Vizibilitatea a fost ingreunata din cauza fumului. UPDATE 14:18: Traficul a fost reluat in jurul orei 14, pe…

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre statiunile montane catre Capitala, se circula in conditii de aglomeratie pe DN 1. Astfel, sunt coloane de autoturisme intre Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic, pe…

- Se circula in conditii de aglomeratie pe DN1, intre Predeal si Busteni, precum si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers Brasov - Ploiesti, din cauza numarului mare de mașini care se intorc in Capitala din statiunile montane, conform Mediafax.Centrul Infotrafic anunța ca la acesta ora,…