In aceasta seara, incepand cu ora 20:00, o parte din Bulevardul Traian din Baia Mare este inchis circulației. Pe tronsonul dintre Bulevardul Republicii și Strada Garii, circulația autovehiculelor a fost restricționata pentru a se curața parcarile de zapada. Bulevardul a fost inchis și in ieri seara, cand parcarile au fost curațate pe tronsonul dintre Bulevardul […] The post Pe aici nu se trece! Un bulevard din Baia Mare, inchis circulatiei appeared first on eMaramures .