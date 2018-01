Stiri pe aceeasi tema

- De Boboteaza, in diverse regiuni ale tarii se tin tot felul de obiceiuri populare, printre care spectaculoasa intrecere inot a barbatilor pentru a scoate din apa o cruce aruncata de preot si cel practicat de fete, care pun busuioc sub perna pentru a-si visa alesul. Botezul Domnului sau Boboteaza, din…

- Dosoftei Scheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi a declarat, vineri, ca un sobor de preoti si diaconi, condusi de Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, va oficia Slujba de Boboteaza din fata Catedralei mitropolitane. Potrivit acestuia, de Boboteaza vor fi sfintite…

- Ceremonia, numita si Sfintirea cea Mare a apei, va avea loc in fata Resedintei patriarhale, dupa ora 11,30, mentioneaza sursa citata. Patriarhia arata ca in curtea Catedralei patriarhale au fost amplasate 24 de vase mari, cu o capacitate de 12.000 de litri de apa de la izvorul din Parcul…

- In acest final de saptamana se incheie seria celor 12 zile ale sarbatorilor de iarna. Maine, creștinii sarbatoresc Boboteaza, iar duminica, Biserica Ortodoxa praznuiește Soborul Sfantului Ioan Botezatorul. Boboteaza sau Epifania este sarbatorita atat de Biserica Ortodoxa, cat și cea Catolica, pe 6 ianuarie.…

- Aproape 600.000 de romani iși sarbatoresc onomastica joi, in prima zi a noului an, cand este celebrat Sfantul Vasile cel Mare. Acesta este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 1 ianuarie și pe 30 ianuarie alaturi de Sfinții Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Sfantul Vasile este unul dintre cele mai…

- Sfantul Vasile cel Mare este sarbatorit in Biserica Ortodoxa pe 1 ianuarie si pe 30 ianuarie alaturi de Sfintii Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur. Potrivit crestinortodox.ro, acesta s a nascut in anul 330, in Capadocia, intr o familie numeroasa. A avut patru surori si patru frati. Cinci dintre cei…

- Sfantul Ștefan, primul martir al Bisericii, este serbat pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Ștefan a fost unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos, care il urmau pretutindeni și care au asistat direct la faptele sale. El a fost condamnat la moarte in anul 33, de autoritațile iudaice, deschizand…

- Craciunul pe stil vechi 2018. Crestinii ortodocsi de rit vechi sarbatoresc Craciunul pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial.

- Tradiții și obiceiuri de Sfantul Ștefan. Acesta a fost intaiul mucenic ce și-a dat viața pentru credința. El a fost și primul dintre diaconi, ales la propunerea Sfinților Apostoli. Numele Ștefan inseamna cununa in limba greaca. Arhidiaconul Ștefan l-a cunoscut pe Mantuitorul Iisus, la picioarele caruia…

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici il praznuiesc pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, pe Sfantul Apostol, Intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. Peste 450 de mii de romani poarta numele Sfantului.

- Mii de crestini din Moldova sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil nou. Sarbatoarea Craciunului aminteste de evenimentul care s-a produs acum mai bine de doua mii de ani. Astfel, potrivit sfintelor scripturi, Iisus Hristos a venit pe lume in cetatea Bethleemului.

- Crestini di toata lumea sarbatoresc astazi Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos. Craciunul este un cuvant de origine latina care ar insemna, dupa unii filologi, "creation", adica nascut la inceputul erei crestine.

- Crestinii praznuiesc luni Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos, o sarbatoare care imbina traditiile religioase cu obiceiurile populare si cu superstitiile. Colindele, bradul si Mos Craciun dau un farmec aparte celebrarii

- Ziua de 25 decembrie, prima zi de Craciun, reprezinta un motiv de sarbatoare datorita nasterii lui Iisus Hristos. In aceasta zi exista foarte multi romani care isi serbeaza onomastica. Peste jumatate de milion de romani care poarta numele Cristian, Cristina, Cristiana si alte derivate ale acestora isi…

- Craciunul, sarbatoarea care marcheaza nasterea lui Iisus Hristos, celebrat in fiecare an pe 25 decembrie, exista din secolul al III-lea, in timp ce Mos Craciun, batranul bonom si barbos, a aparut in secolul al XIX-lea, in Statele Unite, ca urmas indepartat al sfantului Nicolae, care, cu o mai veche…

- Ziua Craciunului se bucura de o pregatire speciala inca din ziua premergatoare acestei sarbatori, numita Ajunul Craciunului, pe 24 decembrie. La sate, indeosebi, sunt pastrate mult mai bine tradițiile acesteia.

- In copilarie isi uita manusile langa bara de batut covoare din fata blocului, iar mama sa il punea pe coji de nuca. Mingea de fotbal abia se mai zarea la lasatul serii, intr-un cartier din Drumul Taberei, dar micul Dan si camarazii lui isi fortau norocul in fiecare zi. Cand n-avea o minge, juca fotbal…

- Crestinii ortodocsi care respecta calendarul iulian il sarbatoresc astazi pe Sfintul Ierarh Nicolae Facatorul de Minuni. Cu acest prilej, in toate bisericile din tara se oficiaza servicii divine. Sfintul Nicolae s-a nascut in secolul IV, in Turcia actuala. Parintii lui au fost oameni instariti si foarte…

- Știați ca… Traditia pomului de Craciun este o reminiscenta a traditiilor vechi pagane prin care se venerau copacii? Crestinii au preluat aceasta traditie, aducand in casa pomi pe care ii decoreaza pe perioada sarbatorilor de iarna. Multi oameni cred ca Iisus Hristos s-a nascut pe 25 decembrie? Nu exista…

- SARBATORILE DE IARNA: Este SEZONUL SARBATORILOR! GOOGLE DOODLE 18 decembrie. Google a pregatit o surpriza pentru luni, 18 decembrie 2017 - un Doodle special cu niște pinguini și papagali foarte simpatici. Numaratoarea inversa pana la Craciun este in plina desfașurare, fiind o chestiune de zile pana…

- Despre Sf. Apostol Andrei (30 noiembrie/13 decembrie) se spune ca era primul dintre ucenicii lui Hristos, frate cu sf. Apostol Petru, ucenic al Sfintului Ioan Botezatorul. Era originar din Betsaida. Dupa ce se hotaraste sa-l urmeze pe Iisus Hristos, devine „cel dintii chemat”, dupa cum spun scripturile…

- In fiecare an, pe 9 decembrie, Biserica praznuiește ziua Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria și bunica Domnului Iisus Hristos. In aceasta zi se face face pomenirea vestii date de Arhanghelul Gavriil Sfintei Ana, mama Maicii Domnului. Acesta a instiintat-o despre sfanta zamislire a Preacuratei Maicii lui…

- Deputat Viorica Chereches: “Aceasta Zi Sfanta sa aduca tuturor maramuresenilor multa bucurie, pace si speranta” Crestinii din intrega lume il sarbatoresc pe 6 decembrie pe unul dintre cei mai iubiti sfinti, pe Sfantul Ierarh Nicolae. Cunoscut drept protector al copiilor si al celor necajiti, aduce cadouri…

- Crestinii il sarbatoresc pe Sf. Nicolae. Recunoscut pentru faptele sale bune, pentru generozitate si pentru bucuria de a trai, Sfantul Nicolae este praznuit in fiecare an, in ziua de 6 decembrie.

- Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub numele Vovidenie, Vedenie, Ovidenie, etc. Toate aceste cuvinte provin de la lexemul /Vedenie - introducere/ o imbinare de cuvinte cu care sarbatoarea este numita in calendarul pravoslavnic – Vvedenie vo hram Presveatoi Bogomateri - adica Intrarea in biserica…

- MESAJE, urari de MOȘ NICOLAE, felicitari, SMS de Sfantul Nicolae 2016. Marți, toți cei care poarta numele de Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculița, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora iși serbeaza ziua numelui. Pentru cei care doresc sa transmita un gand bun, o urare sau o felicitare,…

- Toamna se incheie cu o mare sarbatoare creștina, cea a Sfantului Andrei, considerat și Ocrotitorul Romaniei. Praznicul inchinat apostolului are loc astazi. Cu acest prilej, in toate bisericile ortodoxe se oficiaza slujbe speciale de cinstire a celui ce a fost “primul chemat” dintre apostolii Mantuitorului,…

- Creștinii il praznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor, numit și „Cel dintai chemat”, deoarece el a fost primul care a raspuns chemarii lui Iisus Hristos la apostolat. Sfantul Andrei este și primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul…

- Cu ocazia sarbatorii Sfantului Apostol Andrei, Ocrotitorul Romaniei, transmitem tuturor aiudenilor care iși serbeaza azi onomastica un calduros „La multi ani” multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti alaturi de cei dragi. Iulia Adriana Oana Badea, primarul municipiului Aiud Helga Lorincz,…

- Lumina Sfantului Duh și rugaciunile Sfantului Apostol Andrei sa binecuvanteze pe toți cei care ii poarta numele și pe toți romanii de pretutindeni de ziua lor! La mulți ani, Romania! Dupa unele pareri, pe 30 noiembrie, am avea de-a face cu Anul Nou dacic. Astfel se poate explica aceasta concentrare…

- SFANTUL ANDREI 2017. Tradiții, obiceiuri și superstiții. Creștinii il praznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfantul Apostol Andrei, ocrotitorul romanilor, numit și „Cel dintai chemat”, deoarece el a fost primul care a raspuns chemarii lui Iisus Hristos la apostolat. Sfantul Andrei este și primul dintre…

- Urari de Sfantul Andrei 2017 • Mesaje și texte de felicitare pe care le poți transmite prin SMS celor care iși sarbatoresc onomastica de Sf. Andrei Ziua de 30 noiembrie este marcata in calendarul creștin-ortodox ca fiind una din cele mai importante sarbatori romanești. Este ziua in care il sarbatorim…

- CHIȘINAU, 25 nov – Sputnik. La 28 noiembrie, creștinii ortodocși care sarbatoresc Craciunul pe data de 7 ianuarie intra în Postul Nașterii Domnului. Postul Craciunului dureaza 40 de zile, printre care sunt multe cu dezlegare la peste, ulei si vin, pâna în Ajunul…

- Pe 25 noiembrie, creștinii o sarbatoresc pe Sfanta Mucenița Ecaterina. Tradiții și obiceiuri. Sfanta Mucenița Ecaterina a trait in timpul imparatului Maximian, la inceputul secolului al IV-lea, potrivit crestinortodox.ro. Cunoștea foarte bine limba greaca și limba latina și avea cunoștințe temeinice…

- SFANTUL MATEI 16 noiembrie. Crestinii îl cunosc si iubesc pentru ca Sfântul Matei a fost unul dintre cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos. Înainte de a deveni Apostol al Domnului, Matei a fost de meserie vames si se numea Levi.

- Postul Craciunului sau Postul Nașterii Domnului incepe pe 15 noiembrie și ține 40 de zile, pana pe 24 decembrie inclusiv. Acesta este primul din anul bisericesc si ultimul din anul calendaristic. Acest post simbolizeaza bucuria, pregatindu-i pe credincioși pentru marea sarbatoare a Nasterii lui Iisus…

- Sfantul Ioan Gura de Aur, arhiepiscop, teolog si predicator in secolele IV-V, in Siria si Constantinopol, este sarbatorit de creștini in data de 13 noiembrie. Ioan Gura de Aur este cunoscut pentru lupta impotriva antisemitismului, denuntarea abuzurilor de autoritate din Biserica si din Imperiul Roman…

- Conducerea Primariei Municipiului Aiud a transmis un mesaj de felicitare pentru cei care iși sarbatoresc onomastica in 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli Maihail și Gavriil. ”Cu ocazia sarbatorii Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil transmitem tuturor aiudenilor care iși serbeaza azi onomastica,…

- Biserica Ortodoxa ii sarbatoreste la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, conducatorii ostilor ceresti, simboluri ale luptei impotriva raului si patroni spirituali ai Jandarmeriei Romane. In aceasta zi este si onomastica a peste 1,3 milioane de romani care ...

- Cele mai frumoase Urari de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril 2017 – sms, urari, mesaje, felicitari. Crestinii ortodocsi si greco-catolici ii sarbatoresc la 8 noiembrie pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite un gand frumos si o urare de bine prietenilor,…

- Mesaje de Sf. Mihail și Gavriil amuzante • Texte haioase și hazlii cu urari și mesaje pe care le poți transmite de Sfinții Mihail și Gavriil 2017. Citește și: Mesaje si SMS-uri de Sfintii Mihail si Gavriil – Urari și felicitari de „La multi ani” pentru: Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela, Michi, Misa, Mihaita,…

- In ultimii ani ai vieții sale, Arhimandritul Gavriil a devenit o persoana foarte respectata și iubita in Georgia, fiind vizitat zilnic de credincioși din toata țara. Foarte multi dintre ei s-au vindecat ca urmare a rugaciunilor lui.

- Crestinii ortodocsi de stil vechi o sarbatoresc astazi pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, considerata ocrotitoarea Moldovei.In biserici sunt oficiate slujbe, iar in multe localitati este marcat hramul.

- Pe 26 octombrie, creștinii-ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie (Dumitru), Izvoratorul de mir. Este o sarbatoare importanta a toamnei care, potrivit datinei, marcheaza inceputul iernii. Exista o serie de tradiții și obiceiuri pentru aceasta sarbatoare, praznuit de calendarul orthodox pe 26 octombrie.…

- Sfantul Iacov a fost fiul Sfantului Iosif, logodnicul Preacuratei Fecioare. Din tineretele sale, iubind viata aspra, niciodata n-a mancat bucate sau untdelemn, ci numai paine. De asemenea, nici vin sau vreo alta bautura alcoolica n-a gustat, decat numai apa. In baie n-a intrat si toata odihna trupeasca…