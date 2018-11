Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Alexandru Samoila, un barbat care pe 30 noiembrie ar fi urmat sa implineasca 27 de ani, a murit zilele trecute in Grecia. El plecase din localitatea Moara Grecilor in Grecia pentru a-și face un rost. Barbatul a murit pe 25 noiembrie, in urma unui accident la munca. Alexandru a cazut de pe niște…

- Cel mai bun arbitru roman al momentului,Ovidiu Hațegan, a primit o veste devastatoare in timp ce arbitra partida Germania-Olanda din Liga Națiunilor de luni, 19 noiembrie. A trecut prin momente care ar dobori pe oricine cand la pauza i s-a spus ca mama sa, care era grav bolnava, s-a stins din viața.

- Adrian Condoiu, in varsta de 36 de ani, a murit luni dimineața dupa ce a suferit un infarct. Adrian era legitimat la UTD Dragașani, echipa din Liga 5, din județul Valcea. Jucatorul tocmai se logodise și urma sa faca nunta anul viitor. Adrian Condoiu a jucat ultima oara duminica, pe 28 octombrie, in…

- Sfarșit tragic pentru un tanar roman cunoscut in lumea interlopa din Oradea. In varsta de 31 de ani, omul a murit intr-un teribil accident la Londra, iar, acum, rudele acestuia cauta cu disperare soluții pentru a-i repatria trupul.

- Un bihorean infectat cu virusul West Nile a murit, iar alti doi pacienti banuiti ca au contactat virusul asteapta rezultatele analizelor de laborator, internati pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean din Oradea.

- Echipa pregatita de tehnicianul roman, Razvan Lucescu, a anuntat un nou transfer. Atacantul de 26 de ani, Nikolaos Karelis, a fost luat sub forma de imprumut de PAOK Salonic de la Genk, pe perioada de un an, cu optiune de cumparare la finalul sezonului.