Pe 21 şi 22 septembrie sărbătorim Zilele Bucureştiului. Capitala aniversează 560 de ani de atestare documentară Pe parcursul celor doua zile, Bucureștiul va gazdui pe Bulevardul Unirii o serie de activitați stradale, concerte, teatru ambulant, animație de strada, un spațiu culinar, iar in Piața Constituției, pe 21 septembrie, cea de-a 6-a ediție a concursului internațional de 3D video mapping – iMapp Bucharest și concertele SCHILLER și Waldeck! Intrarea este libera. iCeleBrate my City – pe Bulevardul Unirii din Capitala In perioada 21 – 22 septembrie, Bulevardul Unirii (tronsonul cu fantani, cuprins intre Piața Unirii și Piața Constituției) se transforma intr-o artera pietonala

- Astfel, pe 21 si 22 septembrie, bulevardul Unirii - tronsonul cu fantani, cuprins intre Piata Unirii si Piata Constitutiei - se transforma intr-o artera pietonala, unde va fi organizata o adevarata petrecere in strada - iCeleBrate my City!.Bucurestenii si turistii vor fi intampinati in…

