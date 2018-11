Stiri pe aceeasi tema

- Acuzati de liderii opozitiei ca sunt implicati in frauda bancara, in special facandu-se referire la Vlad Plahotniuc, democratii au decis sa raspunda cu aceeasi moneda si au pornit ofensiva contra opozitiei de la Chisinau. PDM sustine ca a depus miercuri, 14 noiembrie, la sediul Delegatiei UE, 100 de…

- Partidul Democrat din Moldova a gasit soluțiile ca sa fie majorate și salariilor și pentru medicii platiți prin intermediul Companiei Naționale de Asigurari în Medicina și nu de la bugetul de stat. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat marți, la briefingul saptamânal ca și acești…

- Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Tudor Deliu, nu crede ca temerile Maiei Sandu și ale lui Andrei Nastase, precum ca Partidul Democrat (PD) va bate mai tare in ei, daca liberal-democrații vor fi acceptați ca parte componenta a Blocului electoral „ACUM", sunt intemeiate.

- Partidul Democrat din Moldova a inițiat in 2018 importante proiecte de infrastructura, dar și de reformare a sistemului de salarizare in sectorul public abia dupa ce a facut ordine in economie. O spune deputatul democrat Eugen Nichiforciuc, in replica oponentului sau de la TVC21, președintelui organizației…

- Asociația Promo-LEX a prezentat astazi raportul de monitorizare a finanțarii partidelor politice în semestrul I al anului 2018. Experții organizației Promo-LEX au identificat sute de mii lei nedeclarați în rapoartele financiare depuse la CEC de catre formațiunea politica condusa…

- Liderii opozitiei proeuropene de la Chisinau, Maia Sandu, presedintele Partidului Actiune si Solidaritate, si Andrei Nastase, presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar, au facut, vineri, apel catre autoritatile de la Bucuresti sa lanseze mesaje clare actualei guvernari de la Chisinau…

- Membrii și simpatizanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, Partidului ”Platforma Demnitate și Adevar”, în frunte cu Andrei Nastase și Partidului Liberal Democrat din Moldova au organizat duminica, 26 august, o acțiune de protest în centrul orașului…

- Membrii și simpatizanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, Partidului ”Platforma Demnitate și Adevar”, în frunte cu Andrei Nastase și Partidului Liberal Democrat din Moldova au organizat duminica, 26 august, o acțiune de protest în centrul orașului…