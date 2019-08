Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, considera ca noul procuror general interimar, Dumitru Robu, pe care liberalul il numeste „robul mafiei”, nu va investiga corespunzator dosarul penal deschis pentru uzurparea puterii de stat de catre Vlad Plahotniuc.

- Partidul Democrat din Moldova „condamna noul atac asupra sa din partea guvernarii PSRM-ACUM, de aceasta data, prin utilizarea Procuraturii Generale, pe care au supus-o controlului politic”. PDM sustine ca decizia PG de pornire a unui dosar penal pe faptul tentativei de uzurpare a puterii de stat „se…

- Procuratura Generala a pornit urmarirea penala pe faptul uzurparii puterii de stat. "Prin ordonanta Procurorului General - interimar, Dumitru Robu, astazi, a fost dispusa initierea unei cauze penale pe faptul uzurparii puterii de stat, in perioada 7 – 14 iunie

- Procurorul general al Republicii Moldova a inițiat luni un dosar penal privind "uzurparea puterii de stat" de catre fosta guvernare a țarii, in perioada 7-14 iunie 2019, relateaza site-ul postului Radio Chișinau preluat de mediafax.Vezi și: LOVITURA pentru mitingul diaspora din 10 august -…

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, sustine ca incepe sa se prabuseasca „castelul din carti de joc construit de Plahotniuc si slugile sale”, dupa ce Procuratua Generala, condusa de procurorul general interimar Dumitru Robu, numit in functie de alianta PSRM-ACUM, a decis initierea unui dosar penal…

- Igor Dodon a declarat ca procurorul general interimar, Dumitru Robu, desemnat recent de Parlament si numit in functie de seful statului, trebuie sa se ocupe de trei directii: furtul miliardului, uzurparea puterii si schemele de coruptie si contrabanda. Despre aceasta a anuntat presedintele in cadrul…

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, afirma ca „Republica Moldova a fost si este inca Republica Procurorilor”, asta dupa ce Procuratura Generala a anuntat ca a refuzat initierea urmarii penale pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru faptul uzurparii puterii de stat.

