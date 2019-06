Stiri pe aceeasi tema

- Un bloc de noua etaje s-a prabusit in aceasta seara, in jurul orei 21.30, in orasul Otaci din Republica Moldova. Inainte de prabusirea imobilului, 46 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuate. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, citat de publika.md, a confirmat informatia si a adaugat ca…

- Mircea Rednic nu vrea sa mai auda de preluarea clubului Dinamo de la Ionuț Negoița și spune ca se considera „luat la mișto" de patronul „cainilor". „N-am luat in seama oferta facuta de patronul clubului. Tu ma dai afara și dupa doua zile imi propui sa cumpar 51% sau 67%... N-am luat in serios aceasta…

- Ziua și scandalul fani-conducere la Dinamo. Fanii din Peluza Catalin Hildan au oferit o noua reacție dura, dupa ce oficialii echipei au prezentat cel de-al doilea transfer al verii, pe mijlocașul central Alexandru Rauța (26 de ani), de la FC Voluntari. ...

- Fanii din Peluza Catalin Hildan continua manifestarile reprobabile la adresa lui Ionuț Negoița și a conducerii clubului Dinamo. Ultrașii anunța un protest masiv și la la meciul caritabil de old-boys dintre Dinamo și Rapid, de astazi, ora 18:30. ...

- Mai multe zeci de suporteri ai echipei de fotbal Dinamo au protestat marti noaptea in fata sediului clubului care se afla in incinta Hotelului RIN din Bucuresti, fata de schimbarile facute de patronul Ionut Negoita in ultima perioada. Grupul de suporteri a aprins mai multe torte, creand o atmosfera…

- Peluza Catalin Hildan a postat un mesaj ironic imediat dupa ce Mircea Rednic și-a reziliat contractul cu Dinamo. Fanii lui Dinamo, care l-au susținut necondiționat pe Mircea Rednic, au avut un mesaj ironic pentru finanțatorul „cainilor". „«Mulțumim», Negoița! Mare caracter", au scris pe Facebook cei…

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a scris pe pagina sa de Facebook ca lidera PAS, Maia Sandu, este o mincinoasa, care denigreaza politicienii din opoziție pentru a obține dividende politice."Un ministru al Educației a ajuns sa fie un politician mincinos.

- Generalul Eberhard Zorn, seful Statului Major General al Germaniei, vede Rusia drept "o mare amenintare" la adresa pacii in Europa, informeaza sambata agentia dpa potrivit Agerpres. "In ceea ce priveste Europa, faptele vorbesc de la sine", a declarat generalul Zorn grupului de publicatii Redaktionsnetzwerk…