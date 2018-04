Stiri pe aceeasi tema

- Politisti de la Investigarea Criminalitatii Economice din IGPR efectueaza, miercuri, 4 aprilie, patru perchezitii in Bucuresti si localitati din judetul Teleorman intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

- Un administrator al unei firme din Salaj și soția acestuia sunt cercetați de procurori pentru evaziune fiscala intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 13 milioane de lei (circa 3 milioane de euro).

- Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova in comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale au documentat activitatea unei grupari criminale specializate in comercializarea ilegala a substantelor chimice, otravitoare (mercur), in proportii deosebit…

- Un cunoscut om de afaceri din Arad, Viorel Lazar, administratorul companiei Lazar & Sohne, a fost trimis in judecata de procurori pentru o evaziune fiscala de peste 36 de milioane de lei. El este acuzat ca, prin doua firme de procesare a carnii, timp de trei ani a ascuns sursa impozabila, aducand…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, a expediat in instanța de judecata cauza penala prin care doua societați cu raspundere limitata (SRL), prestatoare de servicii hoteliere și alimentație publica, precum și grupul criminal organizat format

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul IJP Ilfov au efectuat, miercuri, opt perchezitii pe raza judetului, dar si in Bucuresti, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste doua milioane de euro. Potrivit IJP Ilfov, actiunea, care s-a desfasurat sub coordonarea…

- Polițiștii din București efectueaza, in Capitala și la Constanța, 12 percheziții la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscala și spalarea banilor in domeniul consultantei si a lucrarilor de constructie.

- In cursul acestei dimineti, 14 martie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 12 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetul Constanta, intr un dosar…

- Miercuri dimineața, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie a.c., politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- Implicata intr-un scandal de evaziune fiscala, cantareața columbiana a fost obligata sa restituie banii datorați statului spaniol. Conform presei straine, risca pana la 2 ani inchisoare daca nu ar fi inapoiat milioanele de dolari datorate statului, așa ca Shakira a ales calea cea mai simpla. In varsta…

- Starul muzicii pop Shakira, acuzata de frauda de fiscul spaniol, un delict care in Spania se poate pedepsi cu pana la doi ani de inchisoare, a platit taxe de peste 20 de milioane de euro, transmite AFP.

- Cinci persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de percheziții efectuate de polițiștii din Arad, in București și in 16 județe, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, intr-un dosar penal de…

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, inclusiv in Iasi, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La…

- In cursul diminetii, 20 februarie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr un dosar…

- Doua persoane au fost retinute de politisti in urma a patru perchezitii care au avut loc, luni, in comuna Cosoveni si in orasul Bailesti, intr-un dosar de evaziune fiscala in forma continuata, spalare de bani si folosirea cu rea credinta a bunurilor unor societati, a declarat, marti, pentru AGERPRES,…

- Trei perchezitii au avut loc pe data de 12 februarie la palatele tiganesti din Cosoveni, dar si la o adresa din orasul Bailesti. Sase persoane sunt acuzate ca au savarsit in mod repetat si continuat acte de evaziune fiscala prin intermediul a trei societati comerciale.

- Cel putin 15 persoane din Chisinau, dar si din alte localitati ale tarii sunt implicate intr-o schema de spalare de bani in suma de 65 de milioane de lei si evaziune fiscala de circa 6 milioane, a comunicat Vitalie Busuioc, procuror-sef adjunct al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate…

- Cinci lideri ai unei grupari criminale au fost reținuți pentru spalare de bani în suma de 65 mln de lei și evaziune fiscala de aproape șase mln de lei. Anunțul a fost facut astazi de catre adjunctul procurorului șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale,…

- Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale și ofițeri Centrului National Anticoruptie au deconspirat o schema a membrilor unui grup criminal care comiteau evaziuni fiscale si spalare a banilor in proportii deosebit de mari.

- Urmariți LIVE pe Noi.md, conferința de presa organizata de Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale cu tema „Reținerea membrilor unei grupari infracționale specializate in spalare de bani și evaziune fiscala in proporții deosebit de mari”

- Perchezitii la o societate comerciala din Resita. Trupele speciale ale politiei, coordonate de catre procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au descins marti dimineata la domiciliile si firmele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscala. In total, procurorii au obtinut…

- Administratorii unei firme de paza si protectie din Cluj sunt suspectati ca ar fi inregistrat in documentele contabile de achizitii fictive de produse. Politistii au facut 9 perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava si au instituit un sechestru in valoare de peste 1.400.000…

- Politistii au efectuat, miercuri, noua perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la o societate cu obiect de activitate paza si protectie. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Politia Sectorului 6 ndash; Serviciul de Investigarea Criminalitatii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 8 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul…

- Politistii de investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea procurorului de caz, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un buzoian in varsta de 50 de ani, banuit de comiterea infractiunii de evaziune fiscala.

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, in mai multe judete, la persoane banuite de evaziune fiscala.

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5 milioane de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online. Urmeaza a fi puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri.

- Cantareata columbiana Shakira, in varsta de 40 de ani, ar putea risca doi ani de inchisoare, dupa ce administratia fiscala spaniola a cerut Parchetului sa intenteze proces cantaretei, sub acuzatia de frauda fiscala.

- Aproximativ 95 de milioane de lei au ajuns in buget, anul trecut, datorita Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale. Banii provin de la cei care au fost vizati in dosarele trimise in judecata. Procurorii au gestionat, in total, 2930 de cauze penale.

- Shakira a primit o veste proasta la inceput de an, fiind acuzata de frauda de fiscul spaniol. Parchetul din Spania va decide daca vedeta va raspunde penal pentru presupusa infractiune, care se pedepseste cu doi ani de inchisoare. Fiscul spaniol vrea s-o dea in judecata pentru frauda fiscala de peste…

- In urma activitatii desfasurate de catre PCCOCS in anul 2017, prejudiciul recuperat in cadrul anchetei fata de bugetul public si victime este in valoare de 29 678 707 de lei. Despre acest lucru au anunțat, reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, intr-un…

- Celebra cântareața Shakira este acuzata de frauda fiscala în Spania. Fiscul a cerut Parchetului sa îi intenteze un proces cântaretei columbiene, pe care o acuza ca nu a declarat venituri de zeci de milioane de euro din perioada 2011-2014.Potrivit autoritatilor,…

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- 2 milioane de lei. Acesta este prejudiciul creat de mai multe persoane suspectate de evaziune fiscala. Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane…

- Politisti de investigare a criminalitatii economice din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi…

- In urma activitaților desfașurate, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au depistat un ploieștean banuit de complicitate la infracțiunile de evaziune fiscala și spalarea banilor și l-au condus la sediul Poliției pentru audieri. Din cercetari…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in comun cu DIFE a MAI, a descins cu percheziții in aceasta dimineața in cadrul unei cauze penale pornita pe faptul escrocheriei, in proporții deosebit de mari, comise de un grup criminal organizat, pe faptul depașirii atribuțiilor…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu Inspectoratul Național de Investigații (INI) fac zeci de percheziții la câteva firme specializate în importul fructelor și legumelor din Turcia. Pâna la aceasta ora au fost reținute…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in comun cu Inspectoratul Național de Investigații al MAI, efectueaza 28 de percheziții in cadrul unei cauze penale pornita pe faptul evaziunii fiscale a intreprinderilor, comise de un grup criminal organizat