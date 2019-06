Paznicul unui penitenciar, injunghiat cu o foarfeca de un detinut

Stiri pe aceeasi tema

- Un gardian din Penitenciarul Deva a fost injunghiat, miercuri seara de catre un deținut. Barbatul inchis in penitenciar a folosit o foarfeca cu care i-a provocat rani agentului din penitenciar. Din primele informații, agentul a fost atacat cu o foarfeca de catre un deținut și a fost transportat la spital,…

- Politisti slovaci au deschis vineri focul asupra unu individ care agita un cutit dupa ce injunghiase un agent de securitate in fata Ministerului de Finante din Bratislava, transmite dpa. Agentul, care il...

- Un deținut de la o imnchisoare din Columbia s-a injunghiat de mai multe ori dupa ce reprezentanții penitenciarului nu i-au permis sa participe la inmormantarea mamei sale. Omar Mondragon Munz, in varsta de 32 de ani, este inchis la un centru de detenție Valledupar, Columbia. Acesta s-a injunghiat de…

- Un paznic a fost injunghiat de un pacient consumator de droguri, la Spitalul din Ploiești. Victima a ajuns sa fie internata in același spital și susține ca un medic de acolo i-a cerut sa ascunda incidentul, așa ca a declarat oficial ca s-a injunghiat in picior dupa o cearta cu soția. Dupa ce s-a externat…

- SCENE SOCANTE. Paznicul unui spital INJUNGHIAT de un pacient care a vrut sa fuga acasa! Un paznic a fost injunghiat de un pacient suparat ca nu l-a lasat sa fuga din spital. Victima acuza un medic din acelasi spital ca i-a cerut sa ascunda totul. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta Un…

- Cetateanul moldovean Serghei Gorbunov, condamnat, in anul 2010, la 16 ani de inchisoare pentru talharie, a fost liberat conditionat printr-o hotarare a Judecatoriei Deva, fostul detinut fiind preluat marti, de Interpol, pentru a fi expulzat in Republica Moldova, potrivit Agerpres. Gorbunov…

- Agentul a primit in mod repetat diferite sume de bani, fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si doua infractiuni de luare de mita, fiecare cu cate doua acte materiale.

- In data de 12.03.2019, in apropierea penitenciarului Oradea, un angajat al unitatii care se afla in timpul liber, a fost amenintat si i-a fost pulverizat in zona fetei spray iritant lacrimogen, de catre un fost detinut. Agentul a solicitat sprijin de la alti doi colegi care se aflau in apropiere, iar…