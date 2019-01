Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dolj, marti dimineata, politistii au fost sesizati despre faptul ca s-a produs o altercatie, in cartierul craiovean Rovine. "Politistii s-au deplasat cu operativitate la fata loculul si, din primele verificari efectuate, a rezultat faptul ca patru…

- Politistii doljeni au depistat in trafic un tanar de 19 ani, fara permis de conducere, care se afla la volanul unui autoturism pe care l-ar fi sustras din Craiova. Cel in cauza a fost retinut de politisti pentru 24 de ...

- Un tanar din comuna brașoveana Sacele fost talharit pe strada de un alt tanar de 20 ani, care i-a furat telefonul. Incidentul s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute, cand agresorul, a lovit victima, cu pumnii in zona capului si a abdomenului, dupa care i-a luat telefonul. Politistii au reusit…

- Vineri, 14 decembrie 2018, in jurul orei 22.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce desfașurau activitați de control pe strada Eroilor din Blaj, au oprit un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din Șeica Mica, judetul Sibiu. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat…

- In cursul zilei de ieri, 12 decembrie, politisti rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj au desfasurat o acțiune pentru sanctionarea indisciplinei pietonilor care traverseaza neregulamentar drumul public. Politistii rutieri au vizat principalele artere din Craiova, care prezinta…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la intersecția strazii Calea București cu bulevardul Carol I din municipiul Craiova, in dreptul Universitații. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme, un BMW și ...

- Un tanar de 16 ani din Olt, aflat la volanul unui autoturism, este cautat dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor din Craiova. Politistii au tras focuri de arma pentru prinderea sa, intrucat gonea cu viteza, dar tanarul a reusit sa fuga, abandonand masina.

- Politistii din Satu Mare au organizat filtre in oras pentru prinderea unui criminal care a ucis doua persoane, tata si fiu. Cei doi au fost gasiti morti in apartamentul lor din cartierul Micro15. Alerta privind o posibila dubla crima la Satu Mare a fost data de o ruda a celor doi, o verisoara, care…