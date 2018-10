Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta de prezentare a lui Mircea Rednic drept noul antrenor al lui Dinamo a venit, printre altele, cu un anunt surprinzator pentru fanii echipei din Stefan cel Mare: Alexandru David, presedintele clubului, a dezvaluit ca Ionut Negoita nu s-ar mai implica in viata echipei.

- Claudiu Niculescu a fost demis astazi de la Dinamo. Mircea Rednic, 56 de ani, a semnat noaptea trecuta pe doi ani cu Dinamo, informație anunțata in exclusivitate de GSP.ro (DETALII)! "E bine ca un om inteligent ca Alexandru David a reusit sa gaseasca o solutie. Si-a dat seama la timp ca echipa mergea…

- Prezentat oficial luni in functia de antrenor principal al lui Dinamo, Claudiu Niculescu (43 de ani) a luat primele decizii in noua postura. Astfel, "Clau-gol" si-a creionat lotul pentru meciul in care debuteaza pe banca tehnica a "cainilor", cu Dacia Unirea Braila, in Cupa, si a...

- La conferința de presa a fost prezent și Alexandru David, președintele lui Dinamo, iar cei doi au vorbit despre situația lui Ionel Danciulescu, cel care și-a dat demisia din funcția de director general al clubului. "Danciu a plecat pentru ca așa și-a dorit! Nu a fost dat afara. Decizia lui a fost ferma.…

- Presedintele celor de la Dinamo, Alexandru David, a anuntat ca antrenorul Florin Bratu nu trebuia sa-l critice public pe Dan Nistor. Capitanul nu ar fi spus ca vrea sa plece la rivala FCSB si, mai mult, mijlocasul de 30 de ani a primit o prelungire cu un an a contractului. Ros-albii au...

- Revista presei sportive de azi vine cu o serie de subiecte interesante din zona interna și externa a fotbalului. Din Romania aflam pe cine a mai vandut Dinamo, cine e adevarata Știința Craiova și cum pregatește FCSB meciul cu Rapid Viena.

- Florin Bratu, 38 de ani, și-a prelungit contractul cu Dinamo pana in 2020. Anunțul a fost facut azi, intr-o conferința de presa la care au fost prezenți Florin Bratu și Ionel Danciulescu, directorul general al "cainilor". "Ma simt foarte bine și sunt onorat pentru ceea ce s-a intamplat. ...

- Ivan Pesic (26 de ani) va ramane la Dinamo, desi a primit o oferta de la Bate Borisov. Mijlocasul a declarat ca este pregatit sa se dedice 100% clubului si spera ca Florin Bratu sa-l ia in considerate pentru partidele ce vor urma.