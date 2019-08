Stiri pe aceeasi tema

- Trei agenți de paza de la un club din Centrul Vechi al Capitalei au fost reținuți pentru 24 de ore de catre polițiști, fiind acuzați ca au batut doi barbați și le-au pulverizat spray iritant lacrimogen, anunța Poliția Capitalei, potrivit Mediafax.Politisti din cadrul Directiei Generale de…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, iar fata de alte doua Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus masura controlului judiciar, intr-un dosar privind comiterea mai multor infractiuni in dauna unui cetatean german."Politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale - Politia…

- Un tanar de 26 de ani din Dragasani a fost retinut de politisti dupa ce si-ar fi agresat fosta concubina pe strada, el fiind banuit si ca ar fi incendiat masina tatalui acesteia, au anuntat...

- Trei persoane in varsta de 30, 33 și 52 ani au fost reținuți de polițiști, dupa ce au fost efectuate perchezitii la domiciliile banuiților suspectați de punerea in circulație a drogurilor de tip marijuana și hașiș, pe teritoriul zonei de nord a Republicii Moldova.

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal susține ca a fost agresat de polițiști, in arest și chiar a cerut asistența medicala. Informațiile au fost furnizate de catre avocatul barbatului de 66 de ani din Caracal.

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Costești au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de talharie și, cu sprijinul polițiștilor Secției de Poliței Buzoești, au reținut trei persoane. Din cercetari s-a stabilit ca trei barbați, cu varsta…

- Trei tineri au fost reținuți, miercuri, in urma unui conflict izbucnit intre mai multe persoane, intr-un bar din Mediaș, județul Sibiu. Doi barbați au fost internați din cauza ranilor suferite, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan a explodat in Parlamentul European: ‘Așteptam dovada ca…

- Va reamintim ca, in timp ce era cautat de peste 350 de polițiști și jandarmi din patru județe, criminalul polițistului Cristian Amariei s-a adapostit la Remetea Mare, in casa unui prieten. Cu un tupeu incredibil, acesta a sunat și la salvare, luni noapte, in incercarea de a obține calmante…