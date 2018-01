Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei investigheaza doua companii privind o posibila trucare a unor licitatii organizate de Romsilva, Directia Silvica Hunedoara, pentru atribuirea serviciilor de paza la sediul administrativ, potrivit unui comunicat al institutiei, remis miercuri AGERPRES. Investigatia…

- Transelectrica SA nu este companie investigata in ancheta Consiliului Concurentei privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de aceasta, ci colaboreaza cu inspectorii autoritatii din pozitia de societate care a sesizat posibila practica neconcurentiala, punandu-le la dispozitie…

- Dante International este o companie specializata in comertul cu amanuntul de produse de larg consum. Pe de alta parte, societatea detine si administreaza o platforma de tip “marketplace”, prin care se deruleaza intermedierea intre comerciantii cu amanuntul si clientii acestora. “Investigația…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta al Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, potrivit unui comunicat al autoritatii. Dante International deţine retailerul generalist eMAG, activ…

- eMAG, liderul pietei locale de comert online “copereaza” cu Consiliul Concurentei si ii ofera informatii care sa duca la clarificarea activitatii derulate prin platforma marketplace, pentru care compania este suspectata de abuz de pozitie dominanta, conform datelor transmise de companie. …

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie, a fost finalizata de Consiliul Concurentei, iar acest lucru reprezinta un prim pas in procesul de liberalizare a onorariilor…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis marti, ca a finalizat investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie. „Angajamentele asumate de…

- Uniunea Notarilor face pasul spre liberalizarea onorariilor Consiliul Concurenței a finalizat investigatia privind posibile practici anticoncurentiale ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania (UNNPR), prin acceptarea angajamentelor asumate de aceasta organizatie. Angajamentele elimina…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca. OTP devine astfel al 8-lea mare jucator de pe piata bancara interna. "Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al…

- "Concluziile testului investitorului privat, realizat de consultantul angajat de Ministerul Comunicatiilor, arata ca majorarea de capital de la Posta romana nu reprezinta o masura de ajutor de stat. In aceste cazuri legislatia europeana nu prevede obligatia ca initiatorul, Ministerul Comunicatiilor,…

- Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta a atribuit recent un contract de achizitie a doua autoturisme si o autoutilitara cu 5 locuri . Potrivit licitatiapublica.ro, autoturismele sunt necesare pentru a se asigura desfasurarea in conditii optime a activitatilor specifice serviciilor din subordinea…

- Consiliul Concurentei anunta ca a derulat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non- Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei. Inspectiile s-au derulat…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat vineri ca urmareste zilnic preturile produselor alimentare, pentru ca acestea „o luasera de întepau si tavanul”, apreciind ca în prezent piata s-a stabilizat. „Astept de la Consiliul Concurentei raportul privind…

- Consiliul Concurenței a deschis doua investigații pentru abuz de poziție dominanta impotriva gigantului farma Roche, in privința medicamentelor oncologice, și a efectuat inspecții inopinate la sediul companiei. Un prim caz vizeaza practicarea de catre Roche Romania, in relatie cu un distribuitor al…

- Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca a autorizat tranzactia prin care Smithfield Romania, parte a grupului american Smithfield Foods, preia producatorii romani de carne Elit si Vericom 2001. ”Autoritatea de concurenţă a evaluat această concentrare economică din punct…

- Consilul Concurentei a anuntat luni ca analizeaza operatiunea prin care Uzina Automecanica Moreni SA (UAM) a companiei nationale Romarm si compania germana Rheinmetall Landsysteme GmbH infiinteaza, in comun, compania Romanian Military Vehicle Systems SA, fiecare actionar urmand sa detina 50% din capitalul…

- Romanian Military Vehicle Systems va avea ca obiectiv dezvoltarea, fabricarea si dotarea armatei romane cu transportorul blindat pentru trupe 8x8 „Agilis”.”Aceasta operatiune este o concentrare economica ce depaseste pragurile valorice prevazute de lege, fiind supusa controlului Consiliului…

- Fiecare are stilul sau, insa important este sa colaboram si sa ne facem treaba, astfel incat consumatorii romani sa beneficieze de cele mai bune preturi, a declarat, joi, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Declaratia sefului autoritatii de concurenta vine la o zi dupa…

- Tudose comenteaza ironic scumpirile alimentelor, din ultima perioada. ”Au inceput sa circule caricaturi cu gaini care iși iau haine de blana, ca s-au scumpit ouale. e de blana, ca s-au scumpit ouale”, a spus premierul, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern. El i-a cerut ministrului Agriculturii,…

- Consiliul Concurenței a demarat o analiza, la sesizarea Ministerului Agriculturii, pentru a determina cauzele scumpirii accelerate a alimentelor in aceasta luna, unul dintre posibilele motive fiind creșterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor și pune presiune pe inflație, a…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind posibila incalcare a legislatiei in domeniul concurentei pe piata vopselelor auto de amestec pentru retus (Mixing System) din Romania, informeaza institutia printr-un comunicat remis, luni, AgerpesS. "Investigatia vizeaza posibile practici…

- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile companiile Policolor SA si BASF SRL Romania, de unde a ridicat documente. Autoritatea investigheaza un contract de distributie exclusiva intre doi concurenti.

- Cresterea pretului unor alimente -constatata din plin de romani, in momentul in care cumpara hrana de baza -va ajunge in atentia inspectorilor de la Consiliul Concurentei, sesizati fiind de oficialii ministerului condus de catre Petre Daea. Concret, in incercarea de a se lamuri aceste cresteri de preturi…

- Consiliul Concurentei a aprobat vanzarea santierului Daewoo Mangalia. Consiliul Concurentei a anuntat marti, 14 noiembrie, prin intermediul unui comunicat, ca a autorizat tranzactia prin care B.V. Holding Maatschappij Damen din Olanda preia Daewoo Mangalia Heavy Industries si Daewoo Mangalia Human Resources…

- Anul acesta, in Romania, Black Friday va avea loc pe 17 noiembrie. „Partea buna este ca, intr-adevar, comertul electronic e in expasiune la noi. Nu vrem sa omoram Black Friday, nu vrem sa omoram comertul electronic. Vrem sa ne asiguram ca functioneaza bine, sa vedem cum poate fi imbunatatit", a anuntat…

- In urma demararii procesului prin care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) preia o parte din cladirile si terenurile Fortus, prin darea in plata, si alte institutii iau exemplul creditorului majoritar. Astfel ca, in Buletinul Procedurilor de Insolventa din 25 octombrie, apare…

- Membri Comisiei parlamentare de ancheta ANRE au decis, in ședința de joi, sa trimita scrisori catre Consiliul Concurenței și catre reglementator in care vor cere sa faca o investigație pe piața gazelor din care sa reiasa daca producatorii au avut prețuri corecte in acest an, dupa liberalizarea de la…

- Autoritatea de concurenta a constatat ca exista diferente intre datele prezentate de Institutul National de Statistica, Eurostat si Inventarul Forestier National in ceea ce priveste anumiti indicatori necesari realizarii unei evaluari cu acuratete a domeniului (suprafata impadurita, volum mediu…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Intesa Sanpaolo SpA a achizitionat reteaua bancara apartinand sucursalei din Bucuresti a Veneto Banca SpA Italia Montebelluna. Atat Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA, cat si Veneto Banca SpA Italia Montebelluna Sucursala Bucuresti…

- Consiliul Concurentei (CC) a anuntat, miercuri, ca va realiza un comparator al preturilor pentru carburanti, instrument asemanator celui pentru produse alimentare care va urma modelul german si se va baza pe investigatiile deja demarate asupra distribuitorilor de combustibili. Guvernul…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se apropie de final cu proiectul de modificare a Legii asigurarilor de locuinte, pe care intentioneaza sa il prezinte Parlamentului in aceasta luna. Principala modificare consta in faptul ca politele PAD (asigurarea obligatorie a locuintei) vor putea fi vandute…