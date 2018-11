Paza la metroul bucurestean, asigurata de jandarmi

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a promulgat miercuri modificarea Legii de Infiintare a Jandarmeriei Romane, astfel incat paza de la metrou va fi asigurata de Jandarmerie, in locul unei firme private de securitate.

- Au fost peste 20 de cazuri in care locuitorii Capitalei au pus mana pe telefoane si au sunat la 112, solicitand ajutorul Ambulantei, dupa ce s-au speriat zdravan de curemurul ce a avut loc in cursul noptii de sambata spre duminica. Mai exact, au fost 25 de apeluri prin care s-a chemat Salvarea, pe fondul…

- Magistratii au dat, vineri, decizia pe fond in procesul in care a fost judecata Magdalena Serban, femeia care a fost trimisa judecata, fiind acuzata ca a impins o fata in fata unui tren de metrou, in decembrie anul trecut, iar tanara a murit. Mai exact, Tribunalul Bucuresti a decis pedeapsa cu inchisoarea…

- Jandarmii care au actionat in data de 10 august in zona Pietei Victoria, reprimand violent protestul fata de coalitia PSD-ALDE, aflata la putere, si-au incalcat flagrant propria lege. Nu trebuie sa fii jurist pentru a citi si intelege o lege, asa cum nu trebuie sa fii absolvent de Drept pentru…