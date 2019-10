Paza in scoli. Elevii sunt hotarati sa dea in judecata Primaria

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a anuntat, luni, ca va da in judecata Consiliul Local daca, pana la data de 15 noiembrie, nu va fi asigurata finantarea pentru paza tututor unitatilor de invatamant din municipiul Constanta. AEC a dat exemplul unui liceu din Constanta unde fiecare elev trebuie…

- Asociația Elevilor din Constanța ia masuri dupa ce in presa au aparut informații potrivit carora elevii care obțin media sub 5.00 la admitere trebuie sa se inscrie la profesionala. Astfel, reprezentanții acesteia au decis sa dea in judecata Ministerul Educației.

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), a chemat astazi in instanța Ministerul Educatiei privind Ordinul dat de acestia si anume, dreptul elevilor care obțin media sub 5,00 la admitere de a urma un liceu.

- USR solicita anularea ordinului potrivit caruia elevii care au luat sub nota 5 la evaluarea nationala vor merge in scoli profesionale, considerand ca este o "decizie dezastruoasa", care nu aduce solutii, afirma deputata USR Cristina Iurisniti, membra in Comisia de invatamant, relateaza Agerpres.Citește…

- Asociația Elevilor din Constanța da in judecata Ministerul Educației, dupa ce a emis un ordin prin care le interzice elevilor cu medii mai mici de 5 la Evaluarea Naționala sa intre la liceu. „Asociația Elevilor din Constanța (AEC) va chema Ministerul Educației Naționale in judecata pentru anularea in…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus miercuri, la Curtea de Apel Constanta, o cerere de chemare in judecata impotriva Guvernului Romaniei, Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si a Ministerului Dezvoltarii Regionale (MDR), pentru acordarea drepturilor de decontare a transportului catre scoala.…

- Guvernul Romaniei, dar și Ministerul Dezvoltarii Regionale (MDR) au fost date in judecata de catre Asociația Elevilor din Constanța (AEC), pentru acordarea drepturilor de decontare a transportului catre școala.

- Asociația Elevilor din Constanța a anunțat ca a depus miercuri la Curtea de Apel Constanța cererea prin care da in judecata Guvernul Romaniei, Ministerul Educației și Ministerul Dezvoltarii Regionale. Elevii cer instanței anularea hotararii Executivului prin care au fost plafonate tarifele maximale…