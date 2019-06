Stiri pe aceeasi tema

- Un vas egiptean care a salvat in urma cu aproape doua saptamani in apele internationale 75 de migranti este in continuare blocat in largul coastelor Tunisiei, autoritatile refuzand ca acestia sa debarce, a deplans duminica Organizatia de Semiluna Rosie, potrivit AFP.

- Un vas egiptean care a salvat in urma cu aproape doua saptamani in apele internationale 75 de migranti este in continuare blocat in largul coastelor Tunisiei, autoritatile refuzand ca acestia sa debarce, a deplans duminica Organizatia de Semiluna Rosie, potrivit AFP. Remorcherul egiptean Maridive…

- Numele omului de afaceri Frank Timis apare intr-un scandal international de dare de mita. Potrivit unei anchete BBC, ar fi ajuns in posesia a doua zacaminte de gaz si petrol din largul Senegalului, dupa ce l-ar fi mituit pe fratele presedintelui tarii. In 2012, Frank Timis a infiintat o companie intitulata…

- Vicepremierul si totodata ministrul italian de Interne Matteo Salvini (extrema dreapta) a semnat o noua directiva impotriva organizatiilor nonguvernamentale (ONG) care salveaza migranti in largul Libiei, vizand in special nava italiana Mare Jonio, relateaza AFP potrivit news.ro”Simpla propaganda”,…

- Cainele de culoare maro a inotat catre muncitori cand acestia l-au strigat si astfel a putut fi scos din apa. Nu se cunoaste cum a reusit cainele sa ajunga atat de departe in larg, insa se banuieste ca el ar fi cazut in apa dintr-un trauler. Muncitorii de pe platforma petroliera care…

- Lupte violente au avut loc duminica, in apropierea capitalei libiene, intre fortele maresalului Khalifa Haftar, care vor sa cucereasca Tripoli, si trupele Guvernului de Uniune Nationala (GNA), in ciuda apelurilor internationale la incetarea ostilitatilor, transmite AFP. Washingtonul a chemat la "oprirea…

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters. Consiliul…

- Apar fenomene noi in apele Mediteranei, calea cea mai utilizata de emigranții clandestini pentru a ajunge in Europa. Miercuri, informații difuzate de presa italiana, citand Ministerul italian de Interne, anunțau ca cele 108 persoane salvate de echipajul navei comerciale Elhiblu 1 in largul coastelor…