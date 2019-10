Stiri pe aceeasi tema

- Salariile brute in randul companiilor private au crescut in medie cu 9,4% in acest an, potrivit studiului salarial PayWell 2019 realizat de PwC Romania. Majorarea salariala raportata pentru 2019 depașește nivelul de 4,6%, estimat pentru acest an de catre companiile respondente in ediția anterioara.…

- Presedintele Serbiei a promis ca va majora salariile, in incercarea de a consolida pozitia partidului sau inaintea alegerilor de anul viitor, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.In conditiile in care in mai multe tari din Europa de Est salariile inregistreaza cresteri de doua cifre, administratia…

- Majorarea salariilor angajaților CJA a trecut fara probleme de votul consilierilor județeni, dar liderul grupului PSD din CJA, Marius Sulincean, a ținut sa aminteasca: „Nu este deloc bizar ca in prag de campanie electorala, liberalii decid dintr-o data sa dea curs unei initiative a PSD Arad, de marire…

- Majorarea salariilor in Marea Britanie a fost peste asteptari in trimestrul doi din 2019, in timp ce rata somajului a crescut usor, arata datele publicate marti de Oficiul National de Statistica (ONS), scrie BBC. Câştigurile totale, excluzând bonusurile, au crescut în ritm anual…

- Aplicarea facilitatilor fiscale pentru salariatii din sectorul constructiilor este considerata un proces greoi de 64% dintre companiile chestionate intr-un sondaj PwC Romania, transmis joi, iar principalul motiv invocat tine de neclaritatea prevederilor legale referitoare la modalitatea de calcul…

- Aplicarea facilitaților fiscale pentru salariații din sectorul construcțiilor este considerata un proces greoi de 64% dintre companiile chestionate intr-un sondaj PwC Romania. Principalul motiv invocat ține de neclaritatea prevederilor legale referitoare la modalitatea de calcul a cifrei de afaceri,…

- Mediul de afaceri critica "restructurarea financiara" adoptata de Guvern prin ordonanta de urgenta, afirmand ca ii incurajeaza pe cei cu comportament incorect. Mai mult, IMM-urile spun ca masura ajuta primariile si companiile de stat, fara sa le impuna vreo corectie sau eficientizare pe termen…

- Pe langa lipsa permanenta a fortei de munca, cresterea de doua cifre a salariilor pe luna mai, publicata de Institutul Central de Statistica (KSH) din Ungaria, marti dimineata, poate fi explicata si printr-o noua accelerare a majorarilor salariale din sectorul public. Datele KSH arata ca salariile brute…