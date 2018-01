Stiri pe aceeasi tema

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata…

- Piata de e-commerce se dezvolta constant, Romania inregistrand cea mai mare crestere la nivel european. Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca intreaga piata de e-commerce s-a ridicat la 2,8 miliarde euro, urmand ca pragul de 3 miliarde sa fie depasit in 2018, sustine Marius Costin, Country Manager…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo...

- Petre Daea , desemnat ministru al Agriculturii, le-a adresat parlamentarilor, luni, rugamintea de a nu merge ”la Uniunea Europeana , sa puna catarea pe tara”, afirmand ca acest indemn vine din partea ”unui om care arde pe carbunele acesta al tarii”.

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.…

- Grabit de avansul pietei e-commerce din Romania, retailerul de materiale de constructii si gradinarit Hornbach si-a lansat deja magazinul online la noi in tara, desi compania anunta aceasta platforma abia in prima jumatate a anului.

- Standard Oil and Co., American Telephone si Telegraph Co. au fost gigantii tehnologici ai vremii lor, dominand cu mai mult de 80% pietele aferente. Gigantii din IT de astazi sunt la fel de prezenti, daca nu chiar mai mult, scrie The Wall Street Journal. Google al Alphabet Inc. detine 89%…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) marcheaza celebrarea a 168 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu prin lansarea proiectului Masterclass de literatura si poezie in scolile romanesti din afara granitelor tarii, care va fi derulat pe parcursului intregului an 2018."In cadrul…

- Estimarile pentru urmatorii ani indica o crestere a pietei de leasing auto, la nivel global, si o tot mai mare preferinta pentru marcile de lux, dat fiind ca printre cei interesati de contractele de leasing se numara tinerii din generatia Millenials, care isi doresc cele mai noi tehnologii. …

- ”Cauza? Este foarte limpede ca anul viitor se apropie un tur de alegeri foarte important, este clar ca nu ii convine presedintelui ca un partid asa puternic cum este PSD-ul sa fie undeva la 45 – 46%. Este foarte clar ca se incearca cumva, probabil din afara sau dinauntru, destabilizarea partidului.…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat in jur de 1,8 – 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet,…

- Estimarile principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, anuntate miercuri, arata ca valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8-2 miliarde de euro. Astfel ca romanii…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 și de 4,1% in 2019, fața de o expansiune de 3,7% și, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul “Global Economic Prospects”, publicat de Banca Mondiala. Instituția financiara internaționala se așteapta ca Romania sa raporteze…

- Aproape sapte din zece utilizatori de internet din Uniunea Europeana au facut cumparaturi online in 2017, ponderea cea mai mare fiind inregistrata in cazul persoanelor cu varste cuprinse intre 16-24 de ani si 25-54 de ani, potrivit unui studiu Eurostat. Romanii se afla pe ultimul loc in ceea ce…

- Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an. MFP precizeaza ca se incadreaza in deficitul estimat de 3% din PIB.…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, se arata intr-un comunicat de presa. Dante International este o companie specializata in comertul cu…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa impuna Rusiei sancțiuni comerciale anuale in valoare de 1,39 de miliarde de euro, pe motiv ca Rusia nu indeplinește cerințele Organizației Mondiale a Comerțului, in ceea ce privește porcii și carnea de porc.

- Pe 3 ianuarie 2018, UE va trimite solicitarea organismului de reglementare a diferendelor din cadrul OMC, ceea ce va duce la o noua runda de dispute.In februarie, Organizatia Mondiala a Comertului a dat inca o data castig de cauza Uniunii Europene in disputa sa cu Rusia, care are drept…

- Traficul de droguri reprezinta cea mai mare piata ilegala din Uniunea Europeana, generand in fiecare an venituri de 24 de miliarde de euro, releva un raport facut public miercuri de agentia europeana de politie Europol, transmite dpa. Peste o treime din gruparile de crima organizata sunt implicate…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…

- Acordul a fost convenit dupa ce Uniunea Europeana a reclamat Irlanda la Curtea Europeana de Justitie, in octombrie, pentru ca nu a pus in aplicare o decizie din 2016 care prevede ca guvernul irlandez trebuie sa recupereze retroactiv taxe de la Apple in valoare de 13 miliarde de euro. Donohoe a facut…

- Doua surse au confirmat jurnalului ca partile au cazut de acord la sfarsitul saptamanii trecute in privinta acestei chestiuni, unul din principalele obstacole in calea negocierilor legate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Potrivit Telegraph, suma totala "va fi cuprinsa intre…

- ''Sub auspiciile asociatiei interbancare China-CEEC care va fi inaugurata astazi, China Development Bank va furniza echivalentul a doua miliarde de euro (2,39 miliarde de dolari) pentru o facilitate de dezvoltare financiara. A doua etapa a fondului de investitii China-Central and Eastern Europe Investment…

- Cumparaturile online care au avut loc de Black Friday au crescut cu 18,4% fata de anul trecut, potrivit datelor publicate de Adobe Analytics, iar investitorii mizeaza pe faptul ca Amazon va atrage o parte mai mare din cheltuielile online in perioada cumparaturilor de iarna. Averea lui Bezos s-a marit…

- Dupa acuzațiile aduse BNR de catre premierul Mihai Tudose, banca centrala explica faptul ca rezerva minima obligatorie (RMO), acele depozite de care vorbea premierul, este rezerva constituita de fiecare instituție de credit la BNR. "In concluzie, banii aparțin bancilor. In primavara am redus RMO in…

- Parlamentul britanic va incepe la 4 decembrie dezbaterea legii privind retragerea țarii din Uniunea Europeana. Dezbaterile asupra acestei legi sunt programate sa continue in alte patru zile din decembrie, a anunțat joi conducerea Camerei Comunelor, transmite Reuters. Legea Retragerii din…

- Comertul online din Romania a evoluat atat din perspectiva clientiilor cat si din cea a comerciantiilor iar veniturile pe 2017 sunt estimate undeva in jurul sumei de 2,8 miliarde de euro. Totusi, pe o piata incipienta cum este cea din tara noastra, obiceiurile de consum sunt in formare iar magazinele…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Alibaba Group Holding a incheiat un mega-deal prin care cumpara o felie din cel mai mare lant de hypermarketuri din China, in incercearea de a depasi lantul de magazine Wal-Mart pe cea mai mare piata de retail din lume, potrivit Bloomberg. Cea mai mare companie de e-commerce din China a…

- Pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti sunt listate in prezent 88 de companii, a caror valoare de piata este de 165 miliarde lei (echivalentul a 35,5 miliarde euro), potrivit datelor transmise de institutie.

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Badea, transmite: Volumul pariurilor sportive și casino online și offline (wagered amounts) din Romania se ridica, in medie, la valoarea de 4 miliarde de euro pe an, potrivit estimarilor din piața de profil. Jucatorii din piața explica faptul ca…

- Romanii au facut in intreaga zi de Black Friday peste 165.000 de tranzactii in valoare de 115 milioane lei (25,5 milioane de euro), potrivit datelor publicate sambata de operatorul de plati PayU Romania.Valoarea medie a cosului de cumparaturi a fost de 695 lei. Vezi si: Fostul principe…

- Sesiunea din acest an a campaniei de reduceri Black Friday începe mâine, 17 noiembrie, dimineața la orele 7.00, au anunțat retailerii online care susțin evenimentul, aflat în 2017 la cea de-a 7-a ediție. Numeroase produse vor fi la prețuri de Black Friday, de la televizoare, telefoane,…

- Valoarea totala a tranzacțiilor online va depași 175 de milioane de lei, pe 17 noiembrie, de Black Friday, în creștere cu 55% fața de anul anterior, estimeaza unul dintre furnizorii de servicii de plata online. Conform prognozelor de piața, 30% din totalul comenzilor de Black Friday…

- Pe fondul cresterii consumului comerciantii online se asteapta la vanzari record cu ocazia evenimentului de shopping Black Friday, mai mari chiar si cu 50% fata de anul anterior, nu doar pentru gadgeturi hi-tech si televizoare, ci si pentru produse fashion sau alte categorii de produse si servicii,…

- Comertul online in Romania va ajunge anul aceasta la aproximativ 2,8 miliarde de euro, in crestere cu 35% fata de 2016, peste estimarea initiala de 2,5 miliarde de euro anuntata de Asociatia Romana a Magazinelor Online (ARMO).

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde în 2016 la 593 miliarde de euro în 2017. Cea mai rapida dezvoltare în eCommerce o au piețele din Europa…

- “Piata din Italia este de 15 ori mai mare decat cea din Romania.” FashionUP, retailerul local specializat in comercializarea online a articolelor de moda, cu vanzari de 6,5 milioane de euro in primele noua luni, va intra pe piata din Italia dupa ce la inceputul acestui an compania a achizitionat…

- Inspectorii ANPC vor monitoriza reducerile magazinelor online de Black Friday. Astfel, comerciantii online vor fi verificati prin sondaj daca au oferte reale si respecta legea in ceea ce priveste reducerea produselor.

- Online sau offline? Care e destinatia actuala cand vine vorba de achizitii in general? Intr-adevar, o tema veche, doar tendintele din ultimii ani in ceea ce priveste mediul predominant in care se decid tranzactiile la noi sunt intr-o dinamica perpetua. Estimarile specialistilor privind comertul online…

- Igor Doodn a avut o intrevedere marti, 7 noiembrie, la Resedinta de Stat, cu Comisarul european pentru comert, Cecilia Malmstrom. Presedintele tarii a salutat vizita oficialului european si a subliniat ca aceasta va contribui la avansarea cooperarii Republicii Moldova cu Uniunea Europeana in domeniul…

- Prim-ministrul Pavel Filip a discutat astazi cu Cecilia Malmstrom, Comisar european pentru comerț despre posibilitațile de impulsionare a cooperarii Republicii Moldova cu Uniunea Europeana în domeniul comercial. În cadrul conferinței de presa comuna, Premierul a menționat…

- Facebook și-a consolidat și mai bine poziția de cea mai mare rețea de socializare din lume, ajungând la peste doua miliarde de utilizatori activi lunar. Totuși, nu toate aceste conturi sunt reale.Un document legat de rezultatele companiei, dat publicitații miercuri, ofera detalii…