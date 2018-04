Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii cronici diagnosticati cu hepatita B sau C, programati pentru eliberarea retetei din luna aprilie, au dat de necaz in ultimele doua zile. Iesenii care au ajuns luni si marti la cabinetele medicilor prescriptori de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" si de la Spitalul „Sfantul…

- Un numar de zece copii cu varste sub un an au fost internati, in ultima saptamana, la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara cu boala diareica acuta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pacientele au fost consultate initial in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon" si apoi au fost internate in clinicile de specialitate. Astfel, o tanara de 29 de ani din Iasi a fost transferata pentru consult psihiatric la Institutul „Socola" dupa ce a inghitit 50 de pastile…

- Imagini de groaza intr-un spital din Craiova! Un soarece a fost filmat chiar in salonul unui copil. Cel mic era internat in Sectia de Pediatrie de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din oras.

- Criza de ser antirabic la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Unitatea sanitara nu dispune de nicio doza din serul care ar trebui administrat celor care sunt suspecti de rabie. Citeste si: Fosta eminenta cenusie a PSD, tinuta in SAH de magistrati: Decizia Curtii Supreme, dupa ce DNA a cerut…

- Directorul medical al Spitalului de boli infectioase, Dr. Mihnea Hurmuzache, explica lipsa serului antirabic prin faptul ca produsul farmaceutic nu a mai fost importat de Ministerul Sanatatii.Spitalele care au facut comanda de ser antirabic au fost informate ca nu li se pot onora cererile in…

- O fata in varsta de 12 ani a ajuns duminica noaptea in stare critica la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iasi dupa ce in cursul serii respective a cazut de la etajul IV al blocului in care locuia.

- Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" nu are in farmacie nici doza de ser antirabic. Daca un bolnav ajunge astazi la „Infectioase" cu suspiciune de rabie (turbare), singura solutie a medicilor este sa ceara ajutor de la Ministerul Sanatatii, in speranta ca in vreun spital din tara se gaseste…

- Inca trei galateni au fost diagnosticati, in ultimele doua saptamani, cu gripa. Potrivit informatiilor confirmate prin Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati este vorba despre o femeie de 20 de ani si un barbat de 80. Ambii au fost depistati a avea gripa cu virus gripal AH1. Nu sunt internati. Al…

- Doi copii, din grupe diferite, de la Gradinita nr. 3 din Sacele au fost diagnosticati cu scarlatina. Unul dintre ei este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, iar cel de-al doilea urmeaza tratamentul indicat de medici, acasa. In acest context, a fost anunțata și Direcția de Sanatate Publica…

- A murit bebelusul diagnosticat cu rujeola si internat saptamana trecuta la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva". Sugarul in varsta de 10 luni, adus de la Bacau, si-a pierdut viata vineri, 23 februarie, in mai putin de 48 de ore de la transferul sau la Iasi. Potrivit medicilor, cazul micutului…

- Bebelușul de 10 luni din Bacau, care a fost diagnosticat cu rujeola și transportat de urgența de la SJU Bacau la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi a decedat in noaptea de joi spre vineri. Copilul a fost adus marți la Terapia... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Victima, o femeie in varsta de 35 de ani, nevaccinata, a murit la Spitalul de Boli Infectioase, acolo unde a fost internata in stare grava. Pacienta a fost internata in unitatea medicala cu diagnostic de gripa si i s-au recoltat probe care au fost trimise la Bucuresti. Pana la ora scrierii acestei stiri,…

- Un bebelus de numai 10 luni nevaccinat din judetul Bacau a fost internat, miercuri, la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, din cauza complicatiilor aparute pe fondul rujeolei, transmite corespondentul Mediafax.

- UPDATE,ora 10:45 – Fetita de 10 luni, bolnava de rujeola, care a fost internata, aseara, in stare grava la Spitalul de Urgenta Bacau, a fost transferata, astazi dimineata, cu un elicopter SMURD la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Medicii sunt rezervati in legatura cu sansele ei de supravietuire.…

- Un tanar in varsta de 28 de ani, confirmat cu gripa de tip AH1N1, a murit ieri la Spitalul de Pneumoftiziologie. Victima se afla internata in unitatea medicala de aproape doua saptamani. Este cea mai tanara victima de pana acum, alte doua victime dintre celelalte opt avand 35, respectiv 40 de ani.…

- "Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt în situatia pe care ne-am fi dorit-o cu totii, trebuia sa se construiasca la Iasi, Cluj si Craiova. Spitalul care trebuia sa se construiasca la Craiova - ni se cere o alta pozitionare, deci un alt teren pe care…

- Criza de medici de urgenta in spitale. La UPU Cluj e nevoie de 10 medici Garzi epuizante, cu medici putini si interventii din ce in ce mai multe, care cresc timpul de asteptare. Sute de posturi de medici de urgenta sunt libere in spitalele din tara si, desi se organizeaza concurs an de an, nu…

- Zile de groaza pentru pacientii a doua spitale din Iasi in care, in ultimele zile, au murit oameni din cauza gripei. Numarul deceselor la bolnavi confirmati cu gripa creste de la o zi la alta, ieri fiind cea mai tragica zi. Dupa ce in seara anterioara fusese anuntat decesul unei femei in varsta, in…

- DRDP Iași informeaza participanții la trafic asupra faptului ca, la acest moment, circulația in județele Moldovei se desfașoara in condiții de iarna, avand in vedere avertizarea Cod galben de ninsori abundente instituita la nivel regional. Partea carosabila se prezinta umed cu zapada framantata in strat…

- O femeie care a nascut in urma cu patru zile la Maternitatea “Elena Doamna” din Iasi a fost transferata la Spitalul de Boli Infectioase, dupa ce prezenta simptome de gripa. Starea de sanatate a lehuzei este stabila si medicii spun ca, in prezent, nu exista risc vital. https://www.bzi.ro/atentie-alerta-in-iasi-lehuza-transferata-de-la-maternitatea-elena-doamna-cu-simptome-de-gripa-sunt-deja-5-morti-din-cauza-acestui-virus-640703

- La Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi s-a inregistrat al doilea deces din cauza gripei, dupa ce 12 pacienti internati au fost diagnosticati cu aceasta boala. Sursa de imbolnavire a fost un apartinator care a venit in vizita la un bolnav. Un barbat internat la Spitalul de Boli Infectioase…

- Este ancheta interna in Spitalul de Pneumoftiziologie și cel de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, dupa ce a fost dezvaluit intr-un reportaj cu camera ascunsa cum masurile speciale dispuse pentru a stopa raspandirea virusului gripal nu sunt respectate. In reportajul difuzat, aratam cum aparținatorii…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu se poate vorbi despre o epidemie de gripa, fiind “doar o circulatie mai intensa a virusului gripal” si focare locale, dar imbolnavirile se vor prelungi pana in luna aprilie si trebuie luate masuri de siguranta.…

- Inspectorii Directiei de Sanatate Publica Timis au dat trei amenzi care insumeaza 6.600 de lei, dupa controlul de luni la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara unde exista doua saloane cu peretii scorojiti si mobilier ruginit si unde au fost internati pacienti, din lipsa de spatiu.Purtatorul…

- Spitalul pentru Copii ”Sfanta Maria” din Iasi, care deserveste toata regiunea Moldovei si nu a mai fost reabilitat de cand a fost inaugurat, in 1970, va fi modernizat in urma unei investitii de 27 de milioane de euro. Potrivit proiectului, spitalul va avea inclusiv un hotel pentru insotitori.

- Control la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Și asta dupa ce în presa au aparut imagini cu pereți murdari, așternuturi îngalbenite și mobilier ruginit. Autoritațile se apara și spun ca spitalul este în renovare.

- Adolescenta de 16 ani, diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana, a decedat la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. N. Oblu“ dupa ce a fost transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi.

- Eleva de 16 ani de la Colegiul „Dimitrie Cantemir" diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana a murit ieri la spitalul de Neurochirurgie. Situatia medicala complicata a adolescentei i-a impiedicat pe medici sa o poata opera. Pacienta fusese transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta…

- Medicii le-au curatat ranile, i-au vaccinat impotriva tetanosului si i-au trimis la Spitalul de Boli Infectioase pentru tratament antirabie. Potrivit doctorilor, starea victimelor muscate era stabila. „Un pacient de 25 de ani din Iasi a fost evaluat in UPU pentru o plaga muscata de caine la gamba dreapta.…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, sambata, pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, medicii luand decizia sa il transporte de la Barlad, la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi. A

- Gripa a facut la Iasi prima victima din acest sezon rece. Un barbat tanar, de numai 40 de ani, nevaccinat insa impotriva gripei, obez, a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" cu suspiciunea de gripa. Analizele de laborator au aratat, post-mortem, ca victima era infectata cu virusul…

- Ziua de 24 ianuarie 1859 reprezinta una dintre cele mai importante date din istoria Romaniei, aceasta fiind ziua in care, prin Alexandru Ioan Cuza s-a realizat Unirea Principatelor Romane, prin alegerea sa ca domnitor și al Moldovei și al Tarii Romanești. De atunci, Iașul devine pentru o zi capitala…

- David Craciun, in varsta de 10 ani, din orasul Calafat, fost muscat de cainii maidanezi, iar din cauza leziunilor suferite a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova. Copilul a fost plimbat prin trei spitale pentru ca niciunul nu avea vaccin antirabic.

- Cauzașii, ”dovada a existenței conștiinței naționale” Alexandru Ioan Cuza. Foto: Arhiva. Sarbatorim astazi 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. A fost primul pe calea înfaptuirii statului national român, dupa ce adunarile elective…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar).

- Echipele DRDP Iasi au facut fata cu brio avertizarii Cod Portocaliu de ninsori si viscol instituit la nivel regional incepand cu noaptea de 17/18 ianuarie 2018. Astfel, la momentul de fata, pe drumurile de pe raza tuturor celor 9 Sectii de Drumuri Nationale (SDN) din subordine se circula in conditii…

- O fetita de 8 ani a fost ranita marti dimineata intr-un accident rutier petrecut la Gorban. Fetita circula pe jos prin localitate si a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanta (SAJ) a preluat-o pe micuta si a transportat-o de urgenta la Spitalul de Copii din Iasi.

- 21 de personae au ajuns la spital cu suspiciune de toxiinfectie alimentara dupa ce au participat la un botez in Baia Mare. Anunțul a fost facut de medicul Doina Harlisca. „Persoanele au ajuns la spital cu ajutorul Ambulantei si al masinilor personale. Acestea acuzau dureri puternice de stomac, aveau…

- Un medic rezident in medicina de familie are nevoie de ajutor. Sabina Dorofte, absolventa a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, are nevoie de sprijin material pentru efectuarea unei operatii la Spitalul AKH din Viena. Tanara in varsta de 28 de ani a fost diagnosticata in…

- Alexandru Draghici, in varsta de 75 de ani, a murit miercuri, 20 decembrie, la Spitalul de Boli Infectioase. Pacientul ajunsese aici, cu suspiciune de gripa, dupa un transfer efectuat marti, 19 decembrie, de la Spitalul de Pneumoftiziologie. Cristina Draghici, fiica barbatului, a precizat pentru „Ziarul…

- Legistii au efectuat autopsia tinerei gravide din Iasi care a murit dupa ce a fost plimbata intre spitale. Bianca Cimpoi a murit la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde a ajuns in stare critica si mai avea 3 luni pana sa nasca. O infectie puternica a curmat viata tinerei de doar 27 de ani care…

- „Intalnirea a fost un eșec”, au afirmat sursele citate care au precizat ca intalnirea dintre cei doi a avut loc in cursul serii de miercuri. Marian Oprișan nu a putut fi contactat pana la transmiterea acestei știri. Joi, liderul PSD a plecat intr-un un turneu prin judetele din Moldova unde se intalnește…

- DESTIN CUMPLIT ! TRAGIC… O tanara din localitatea Poganesti, a murit, ieri dupa-amiaza, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, in urma unei infectii puternice. Georgiana Bianca Cimpoi avea 27 ani si era insarcinata in cinci luni cu proaspatul ei sot, Alexandru, din Roman. De abia astepta sa-si tina…

- O tanara de 27 de ani din Roman, judetul Neamt, aflata in a 21-a saptamana de sarcina, a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost internata in alte trei unitati medicale. Femeia a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce a acuzat dureri de cap, iar in cursul zilei de ieri a fost…

- O femeie din Roman în vârsta de 27 de ani, însarcinata în 21 de saptamâni, a murit la Spitalul de Boli Infectioase ''Sfânta Paraschiva'' din Iasi, dupa ce a fost plimbata printre spitale, scrie Agerpres.ro.

- O tanara din Roman aflata in a 21-a saptamana de sarcina a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, medicii sustinand ca femeia a ajuns tarziu la aceasta unitate medicala, dupa ce a fost internata in alte trei spitale. Tanara in varsta de 27 de ani a ajuns luni la spitalul din Roman dupa ce a…

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au pregatit pentru sfintirea de Boboteaza 10 butoaie a cate 1.000 de litri, acestea fiind amplasate in curtea Catedralei mitropolitane din Iasi. Dosoftei Scheul, mare eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Iasi a declarat, vineri, ca un sobor de preoti…