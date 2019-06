Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a declarat ca Teodor Melescanu ar trebui sa plece din functia de Ministru de Externe, dat fiind ca este responsabil pentru dezastrul organizarii alegerilor in Diaspora. "Ar trebui sa plece. Categoric! E responsabil, alaturi de Corlatean, de ce s-a intamplat in 2014, iar acum e responsabil…

- Liderul ALDE își apara ministrul de Externe și susține ca vina nu-i aparține lui exclusiv. Tariceanu spune nu ministrul e vinovat, nu el stabilește secțiile de vot, ci sunt solicitate de ambasadorii din țarile respective, care au date despre locurile cu cei mai mulți

- Dupa valul de critici la adresa sa privind orgnizarea precara a votului în afara țarii, ministrul de Externe vine cu o propunere inedita. Prelungirea perioadei de votare pâna la 7 zile.

- Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa la Palatul Cotroceni, la ora 17.00. Șeful statului a cerut demisia miniștrilor de Externe și de Interne, ca urmare a problemelor majore din procesul de votare. S-a dorit intimidarea votului, nu încurajarea lui, a declarat Iohannis.

- Marius Marosan (36 de ani) este stabilit in Irlanda din anul 2008. In ziua alegerilor europarlamentare si pentru referendum a fost operator tableta in comisia din cadrul sectiei de votare din Blanchardstown.

- Marius Maroșan, un roman care locuiește in Irlanda, i-a solicitat președintelui Klaus Iohannis sa ceara demisia și cercetarea persoanelor care au incalcat dreptul la vot al alegatorilor din Diaspora, precum și demisia ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit…

- Dupa cateva ore, insa, Meleșcanu a cerut scuze diasporei. Acum, ministrul de Externe incearca sa ofere primele explicații. El spune ca ”decizia cu referendumul a dublat munca in secțiile de votare”. ”Nu am știut cum s-o administram, cum s-o manageriem. Pentru ca noi n-am avut un rand de alegeri,…

- Petiția vine dupa ce zeci de mii de români din diaspora nu au putut vota la alegerile europarlamentare și la referendumul pe Justiție. „Zecilor de mii de români din strainatate li s-a încalcat, ieri (n.red. duminica, 26 mai), un drept garantat de Constituție:…