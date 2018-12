Stiri pe aceeasi tema

- Premierul moldovean Pavel Filip a declarat vineri ca Guvernul de la Chisinau sustine in totalitatea independenta, suveranitatea si integritatea Ucrainei, informeaza agentia de stiri Ukrinform.

- Potrivit documentului, atacurile militare ale Federatiei Ruse, soldate cu sechestrarea navelor ucrainene si a echipajelor acestora, reprezinta o incalcare flagranta a normelor de drept international, a principiilor de suveranitate si integritate teritoriala. ''Aceste actiuni sunt o continuare…

- Situatia din Ucraina a fost discutata marti, 26 noiembrie, in cadrul unei sedinte convocata de prim-ministrul Pavel Filip cu responsabilii din domeniu, dupa ce Legislativul de la Kiev a aprobat introducerea regimului juridic special in unele regiuni ale Ucrainei, inclusiv in Vinita si Odessa - regiuni…

- In subdiviziunile de asistenta medicala urgenta din Chisinau, luni, 26 noiembrie, au fost repartizate ambulante noi, de tip B. Este vorba despre 36 de unitati de transport moderne, de model Mercedes. Prezent la evenimentul de repartizare, premierul Pavel Filip a declarat ca Guvernul si-a propus ca serviciul…

- Republica Moldova este o tara neutra, dar aceasta nu inseamna ca ea este izolata, a declarat premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, in cadrul unei intrevederi la Chisinau cu presedinta Adunarii Parlamentare a NATO, Rasa Jukneviciene, careia i-a spus ca 'neutralitatea i-a fost impusa (Republicii…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, a declarat marti, 16 octombrie, in cadrul unei conferinte de presa, ca Moscova nu va sprijini niciun partid politic in parlamentarele din Republica Moldova, din 24 februarie 2019.