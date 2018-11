Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a anuntat joi, la Palatul Victoria, intr-o declaratie de presa comuna cu premierul Viorica Dancila, ca la Chisinau a devenit „un adevarat trend sa strigi in gura mare” pentru unirea cu Romania, insa acest deziderat trebuie realizat prin proiecte pragmatice.

- Premierul Pavel Filip si prim-ministrul Viorica Dancila au avut o intrevedere joi, 22 noiembrie, la Bucuresti, in cadrul sedintei comune a celor doua guverne. Oficialul moldovean a subliniat ca Romania este principalul partener comercial al R. Moldova, volumul comertului exterior depasind suma de 1…

- Republica Moldova dorește sa aiba o infrastructura comuna cu cea a Romaniei in mai multe domenii, a declarat Pavel Filip, premierul R. Moldova, la finalul unei ședințe comune cu Executivul din Romania. "Avem un proiect frumos, denumit simbolic 'Autostrada Unirii. Vorbesc despre autostrada Targu-Mureș-Iași-Ungheni",…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila va conduce, maine, 22 noiembrie 2018, la București, o ședința comuna a guvernelor Romaniei și Republicii Moldova, cu participarea prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, și a miniștrilor de resort din domeniile de interes comun.Discuțiile vor…

- Romanii de pe ambele maluri ale Prutului plecați in Portugalia susțin Campania „1 milion pentru Unire”. Unul dintre ei este Ștefan Balan, roman basarabean stabilit de 18 ani la Lisabona, care a aflat despre campanie de pe profilul de Facebook al lui George Simion, președintele Acțiunii 2012. Așa a luat…

- "Am fost ridicat de politistii si serviciile secrete in mijlocul Chisinaului si escortat pana la granita. Am fost lovit tarat pe jos de catre cei care m-au dus la vama". George Simion spune ca totul i se trage de la marsul Centenarului. Romanii care au pornit de la Alba Iulia spre Chisinau pentru…

- Premierul Pavel Filip și ambasadorul Romaniei in Republica Moldova, Daniel Ionița, au inaugurat gradinița din satul Sipoteni, raionul Calarași, renovata cu sprijinul Guvernului de la București. Primul ministru al Republicii Moldova a transmis ca 150 de copii se vor bucura de condiții mai bune la gradinița.…

- Primul ministru al Republicii Moldova a spus ca „150 de copii se vor bucura de condiții mai bune șa gradinița, iar parinții vor putea sta liniștiți". „Evenimentul de astazi ne vorbește de relația de suflet cu prietenii noștri din Romania", a precizat Pavel Filip. „150 de gradinițe au…