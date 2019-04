Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele fractiunii parlamentare a PDM, Pavel Filip, sustine ca formatiunea condusa de catre Vlad Plahotniuc nu-si doreste alegeri anticipate. In opinia sa, alegerile anticipate sunt posibile, dar nu sunt de dorit.

- Igor Dodon a oferit patru scenarii probabile cu privire la evolutia situatiei de la Chisinau ca urmare a alegerilor parlamentare din 24 februarie. Presedintele considera ca cel mai realist scenariu pentru Republica Moldova va fi organizarea alegerilor parlamentare anticipate, chiar in toamna acestui…

- Presedintele de onoare al PL, Mihai Ghimpu, considera ca liderul PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi dispus sa mearga la alegeri parlamentare anticipate, unde democratii ar avea sanse sa preia puterea de unii singuri

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, care a purtat marti discutii separate cu reprezentantii partidelor parlamentare, a lansat invitatia pentru o intrevedere comuna a liderilor Partidului Socialistilor (PSRM), Partidului Democrat (PDM) si Blocului ACUM, care sa fie moderata de seful statului,…

- Alegerile in Republica Moldova s-au incheiat, existand deja inca de duminica seara rezultatele preliminarii și inceputul unui scandal deja previzibil. Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica, potrivit datelor preliminare…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, si-a manifestat convingerea ca prezenta masiva a observatorilor internationali va demonstra ca alegerile parlamentare desfasurate duminica au fost corecte. El a declarat, in cadrul unui briefing de presa sustinut la sediul Partidului Democrat, ca opozitia a…

- Liderul Partidului Regiunilor (prorus) din Republica Moldova, Alexandr Kalinin, sustine ca Igor Dodon a primit in timpul ultimei sale vizite in Rusia circa 20 de milioane de dolari pentru organizarea cu succes a campaniei electorale a Partidului Socialistilor in vederea legislativelor din 24 februarie,…

- O delegatie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a inceput marti o vizita de evaluare a climatului politic in preajma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, informeaza Radio Chisinau. Potrivit serviciului de presa al legislativului Republicii Moldova, in timpul vizitei de trei…