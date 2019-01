Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a decis, miercuri, la finalul unei discuții cu oficiali din domeniul energetic, sa trimita Corpul de Control al Prim-ministrului, joi dimineața, la Complexul Energetic Oltenia, acolo unde grevele minerilor se țin lanț, au declarat surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO.De…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii reia miercuri discutiile cu privire la bugetul institutiilor din domeniul securitatii nationale. Precedenta sedinta pe aceasta tema a fost întrerupta de presedintele Klaus Iohannis, pentru ca dezbaterile s-au prelungit.

- Primarul General, Gabriela Firea, a convocat sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, maine, incepand cu ora 11.00, la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, pe ordinea de zi fiind 46 de proiecte.Subiectele care vor fi dezbatute in sedinta de maine sunt: 1.…

- Controale la cinci operatori privati din domeniul sanatatii Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Ministererele de Finante si al Sanatatii vor declansa controale la cinci operatori privati din domeniul sanatatii. Sunt suspiciuni ca serviciile medicale pe care le furnizeaza…

- Mega-eveniment in domeniul Sanatații din Romania. Spitalul Universitar de Urgența București (SUUB) sarbatorește, in aceste zile, 40 de ani de excelența. Deschisa in 1978, unitatea medicala a devenit, de-a lungul timpului, o instituție de referința in domeniul ingrijirii pacienților. CANCAN.RO transmite…

- Timp de 48 de ore, peste 80 de tineri profesionisti din toata tara au lucrat pentru crearea si dezvoltarea de solutii IT&C cu scopul de a raspunde unora dintre nevoile de digitalizare de la nivelul sistemului de sanatate din Romania, la Hacking Health 2.0. Iata cu ce propuneri vin cele trei echipe.

- In cadrul vizitei oficiale a delegației Romaniei condusa de Viorica Dancila, prim-ministrul Romaniei in Sultanatul Oman, Sorina Pintea, ministrul Sanatații a a vut o intalnire bilaterala cu omologul sau, Dr. Ahmed Mohammed Al- Saidi . In cadrul discuțiilor, a fost agreata propunerea ministrului Sanatații…

- Subiectul privind situația dezastruoasa din instituțiile de cercetare și de invațamant cu profil agricol din țara a fost discutat astazi in cadrul unei ședințe convocata de premierul Pavel Filip.