Se mentine pericolul producerii de avalansa in Muntii Maramuresului si Muntii Gutai

Vremea a fost usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii extinse au cazut precipitatii predominant sub forma de ploaie in cursul zilei si predominant sub forma de ninsoare seara si in prima… [citeste mai departe]