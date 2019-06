Pavel Bartoş a făcut ANUNŢUL. Ce se întâmplă cu EMISIUNEA Pavel Bartos si-a descoperit pasiunea pentru teatru pe cand avea doar 16 ani. "Cred ca pasiunea mi-am descoperit-o pe la 15-16 ani, cand am inceput sa conștientizez, de fapt, ce-i cu mine, ce pot sa fac și cam care este drumul pe care vreau sa-l urmez. La un moment dat ma gandeam sa dau la Regie, dar mi-am dat seama ca sunt o persoana mult prea activa pentru un regizor. Cam așa a debutat iubirea și intalnirea mea cu teatrul. Și, bineințeles, adoram spectacolele de la Miercurea Ciuc (eu fiind de acolo) care veneau o data la o luna, doua sau chiar trei luni, veneau destul de rar spectacole… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Delia a marturisit ca este mare impatimita de seriale de televiziune, pe care le urmarește pana la ore tarzii din noapte. Intr-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, delia a explicat ca petrece multe ore in fața televizorului daca un serial i-a captat atenția. "Trebuie sa las…

- LEGEA PENSIILOR 2019. Marius Budai, anuntul serii privind pensiile romanilor. Ce se intampla cu veniturile a 5 MILIOANE de OAMENI. Ministrul Marius Budai a declarat la Romania TV ca Guvernul are bani pentru plata pensiilor si nu se pune problema taierii veniturilor pentru milioane de oameni. LEGEA…

- Cea de a XXVI-a editie a Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), care are loc in perioada 14-23 iunie, are ca tema "Arta de a darui". Sarbatoarea artelor spectacolului propune, in cele zece zile, 540 de evenimente, in 75 de spatii de joc, la care vor participa 3300 de artisti si…

- Cristina Șișcanu a dezvaluit ca fiica cea mare a soțului ei, Madalin Ionescu, urmeaza sa plece de acasa și sa se mute singura. Ștefania, fiica prezentatorului de televiziune Madalin Ionescu, are 22 de ani. Tanara urmeaza sa se mute din casa tatalui ei, dupa cum a dezvaluit Cristina Șișcanu, actuala…

- "Vrei sa fii milionar?", emisiunea prezentata de Teo Trandafir, se intoarce la Kanal D, in ciuda audiențelor foarte mici pe care le-a inregistrat in primul sezon. Andreea Mantea n-a mai rezistat si a dezvaluit adevarul despre EMISIUNE. Ce se intampla, de fapt, la "Puterea Dragostei" Show-ul…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat la Digi24 ca voucherele de vacanta se vor da si in 2019 si in 2020. El a spus ca aceasta facilitate va fi extinsa si la anii urmatori, pentru ca a fost „un motor de dezvoltare”. Cu 300 de euro, daca vii pe litoral, daca rezervi din timp, probabil poti…

- Andreea Balan trece prin momente foarte grele, artista suferind doua operatii complexe dupa ce a nascut. Din cauza unor complicatii despre care a vorbit in fata camerelor de luat vederi, vedeta este in continuare extrem de ingrijorata desi s-a externat si se simte mai bine. De admirat este ca solista…

- Incepand de ieri, elevii care invața la școlile și liceele din municipiul Buzau trebuie sa sa se imbrace mai gros la cursuri. Anunțul este departe de a fi o gluma și vine in urma intreruperii caldurii in toate școlile și locuințele racordate la rețeaua de termoficare a orașului. Situația a fost prezentata…