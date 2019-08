Stiri pe aceeasi tema

- „Din cercetarile efectuate pana in prezent, s-a constatat faptul ca, la data de 30 iulie a.c., barbatul de 41 ani ar fi sustras prin smulgere o bratara de aur apartinand altui barbat in varsta de 41 ani, in timp ce se afla in drumul public, cauzandu-i acestuia din urma un prejudiciu in valoare de 700…

- Scene de o gravitate ieșita din comun s-au petrecut pe o strada din Arad. O femeie este filmata cum iși lovește cu brutalitate soțul, fara a se jena de oamenii stranși in jur sa urmareasca spectacolul grotesc pe care-l ofera trecatorilor

- O scena incredibila a fost surprinsa in cartierul Micro XIV din Satu Mare. Un tanar a fost surprins „aranjandu-și” o doza de droguri pe o bancuța din spatele unor blocuri, in vazul tuturor vecinilor. Tanarul a fost surprins, puține minute mai tarziu, fiind „zombie”, a notat presasm.ro. Acesta nu-și…

- Un om de afaceri din județul Gorj avea un conflict mai vechi cu culegatorii de trufe din zona. Problemele au aparut dupa ce afaceristul a caștigat licitația organizata de Romsilva pentru culegerea acestor trufe, susține Romania TV. Doi barbați, se pare recidiviști, l-au batut pe omul de afaceri…

- Trei tineri au fost retinuti de Politie dupa ce au fost implicati intr-o agresiune in plina strada, la Sebes. In total, 11 persoane, inclusiv minori, au participat la scandal, iar trei au ajuns la spital. Conflictul s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, pe strada Lucian Blaga din Sebes.…

- Tinerii, de 18 si 19 ani, au fost retinuti pentru 24 de ore si urmeaza sa fie propusi sambata pentru arestare preventiva sub acuzatia de omor. Cei doi elevi nu il cunosteau pe barbatul de 41 de ani pe care l-au ucis, agresiunea survenind in urma unui conflict spontan.

- El ar fi sarit sa-si apere ginerele, care era implicat intr-un conflict, fiind injughiat mortal, in inima si batut fara mila de agresori. The post Imagini cu atacul in care un barbat a fost ucis in plina strada (Video) appeared first on Renasterea banateana .

- Deputatul argentinian Hector Olivares, victima, la 9 mai, a unei agresiuni armate, in centrul Buenos Aires, in care a fost ucis un functionar de rang inalt, a murit la randul sau din cauza ranilor