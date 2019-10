Pauză forțată pentru Gloria • Meciul de sambata, cu ASU Poli Timișoara, amanat Pauza forțata luata de fotbaliștii Gloriei in etapa a 11-a a Ligii a 2-a. Echipa buzoiana ar fi trebuit sa evolueze sambata, pe stadionul din Crang, impotriva ASU Poli Timișoara, dar partida a fost amanata la cererea timișorenilor. Aceștia au un jucator convocat la echipa naționala U19 […] Articolul Pauza forțata pentru Gloria apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Bratu este noul antrenor al liderei Ligii a 2-a, Turris Tr. Magurele, viitoarea adversara a Gloriei in meciul programat maine seara in etapa a 10-a a campionatului. Bratu il inlocuiește pe banca tehnica a gruparii teleormanene pe Erik Lincar, care a demisionat dupa primul eșec din acest sezon,…

- Etapa a 10-a a Ligii a 2-a este programata in perioada 5-8 octombrie, in afara unui singur meci, derbyul Rapid – UTA, care a fost amanat cel mai probabil pentru luna noiembrie. Televiziunile au anunțat programul partidelor care vor fi transmise in direct in aceasta runda, iar pe lista figureaza și intalnirea…

- Gloria a reușit sambata, in Crang, in etapa a 3-a, impotriva Sportului Snagov, scorul de pana acum al campionatului. Elevii lui Ilie Stan s-au impus cu 7-0, dupa un final furibund de repriza, antrenorul Gloriei sesizand precipitarea jucatorilor pana in momentul deschiderii scorului, dar apreciind apoi…

- • Abonamentele vor fi puse in vanzare incepand cu 12 august Gloria se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru debutul in Liga a 2-a. Inaintea meciului inaugural, de duminica, de la ora 11,00, din Crang, impotriva Csikszeredei Miercurea Ciuc, clubul a facut unele precizari in privința unor…

- Gloria a incheiat in forța seria meciurilor de verificare pe care și le-a programat pana la startul noului campionat. Vinerea trecuta, in ultimul test, echipa buzoiana a intalnit-o, pe stadionul din Crang, pe CS Faurei, echipa fraților Nicolița, unde Banel este și manager, și antrenor și jucator! Elevii…

- • Va lucra, in premiera, la o echipa feminina Echipa feminina de handbal a Gloriei are, in sfarșit, antrenor principal. Alegere oarecum surprinzatoare a clubului din Crang, Ovidiu Mihaila (46 de ani), noul tehnician, va lucra pentru prima data in cariera la o formație feminina. Ultima data pe banca…

- Gloria a susținut, miercuri seara, la Buftea, cel mai important meci de verificare din pauza competiționala, fotbaliștii buzoieni intalnind prim divizionara israeliana Hapoel Haifa. Echipa din Israel, care efectueaza un mini-cantonament in Romania in aceasta perioada, s-a impus cu scorul de 3-1 (1-0),…

- Astazi, de la ora 18,00, amical Gloria – Hapoel Haifa, la Buftea Rețelele de socializare au fost pline, in ultimele zile, cu reproșuri care au imbracat uneori și forma unor atacuri la persoana la adresa antrenorului principal al Gloriei. Acest lucru l-a determinat pe Ilie Stan sa-i convoace pe suporteri…