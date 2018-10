Stiri pe aceeasi tema

- La cea de-a XVII-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, care are genericul „Vin din sufletul Moldovei" participa peste 60 de producatori autohtoni de vinuri. Ei și-au expus deja colecțiile în Piața Marii Adunari Naționale, acolo unde se desfașoara acest eveniment. Vinurile au devenit…

- Trupele ruse au decis sa se retraga din fața bazei militare a Armatei SUA in Siria, dupa se soldații americani au deschis foc de avertisment, scrie Business Insider. Portalul adauga ca Pentagonul, Statul Major și Comandamentului central al operațiunii SUA din Siria au confirmat ca Rusia se ține acum…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat ca Berlinul isi intareste capacitatile cibernetice pentru a contracara "razboiul hibrid" folosit de Rusia pentru a viza trupele germane stationate in Lituania, informeaza site-ul postului France 24.

- Atacul fortelor loialiste siriene impotriva ultimului guvernorat detinut de rebeli pare iminent. Trupele loialiste si iraniene sunt in pozitie, Rusia a trimis un contigent marit de nave militare si aviatie in zona, inclusiv fregate inarmate cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune si bombardiere…

- Grupul operativ de trupe ruse din Transnistria (GOTR) in comun cu trupele paramilitare ale regimului separatist de la Tiraspol desfasoara in aceasta saptamana ample exercitii militare in regiune, potrivit unui comunicat al Districtului Militar Vest din cadrul Ministerului Apararii al Federatiei Ruse,…

- Cu zece ani in urma, pe 8 august 2008, in momentul in care lumea se pregatea sa urmareasca inceperea intrecerilor olimpice de la Beijing, o veste-soc acapara prima pagina a presei mondiale. Trupele rusesti intrau pe teritoriul Georgiei in sprijinul separatistilor din doua regiuni, Osetia de Sud si…

- SUA au cerut marti Moscovei sa se retraga din Abhazia si Osetia de Sud, cele doua regiuni separatiste georgiene a caror independenta a fost recunoscuta de Rusia in urma cu zece ani si unde mentine o puternica prezenta militara, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Aceste regiuni fac parte din…

- Alba Iulia a fost, in 28 iulie, gazda „Zilei Nationale a Ambulantei din Romania”, serviciu care anul acesta a implinit 112 ani de existența. Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare a fost reprezentat la acest eveniment de membrii comitetului director, o ambulanta tip B1/2 cu echipaj medical de urgenta.…