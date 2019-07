Stiri pe aceeasi tema

- * Romania are trei reprezentanti in conducerea FIBA Europe, dupa alegerile desfasurate in weekend, cel mai important post fiind cel de vicepresedinte, ocupat de Carmen Tocala, premiera pentru tara noastra, potrivit site-ului Federatiei Romane de Baschet. * Lotul echipei de fotbal FC Voluntari a efectuat,…

- CSM CSU Oradea a cucerit al doilea sau titlu consecutiv de campioana nationala la baschet masculin, marti seara, dupa ce a invins-o pe BC CSU Sibiu cu scorul de 75-66 (15-15, 15-12, 27-23, 18-16), in Arena Antonio Alexe din Oradea, in meciul al patrulea al finalei Ligii Nationale. AGERPRES (AS-editor:…

- Echipa de baschet feminin Sepsi Sfantu Gheorghe a castigat marti, pe teren propriu, titlul national pentru a patra oara consecutiv, dupa ce a invins formatia CSM Satu Mare, cu scorul de 59-56 (25-26), in meciul al cincilea, decisiv, din finala Ligii Nationale.

- SCM Timisoara risca sa nu mai fie inscrisa in urmatoarea editie de campionat din cauza nerespectarii hotararilor BAT. Sabin Gherdan, reprezentantul jucatorilor catre care s-a stabilit ca clubul are datorii, sustine ca cei din conducerea „leilor” nu au facut decat sa tergiverseze situatia si nu si-au…

- Campioana en-titre la baschet feminin, Sepsi Sf. Gheorghe, a invins vineri și duminica, pe teren propriu, formatia CSM Satu Mare, in primele doua meciuri ale finalei Ligii Nationale. Sepsi mai are nevoie de un succes pentru a-și adjudeca un nou titlu. Vineri, 10 mai Sepsi - CSM Satu Mare 66-54 Duminica,…

- Echipa masculina de baschet a reușit sa depașeasca „bariera“ sferturilor de finala și s-a calificat la turneul semifinal al Ligii Naționale, unde va da piept cu CSU Sibiu. Trupa lui Aco Todorov a susținut ieri seara meciul 5 al play-off-ului ...

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta a sustinut astazi, in deplasare, al doilea meci din confruntarea cu Universitatea Cluj, contand pentru turneul play off al locurilor 5 8 din Liga Nationala.Gazdele s au impus cu 70 50, la pauza 28 25. Doar primul sfert s a incheiat la egalitate, 13…

- Doua zile pline de succes pentru jucatorii de la BC Athletic Constanta, in Arena de baschet de la Bucuresti, gazda Cupei Romaniei la baschet 3x3. „Gladiatorii din Tomis” - Virgil Stanescu, Alin Andries, Adrian Trandafir si Cezar Baragau - coordonati de pe margine de antrenorii Alexandru Olteanu, Bogdan…