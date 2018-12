Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de Craciun este una speciala pentru cantareața Paula Seling. Aceasta iși aniverseaza și ziua de naștere in data de 25 decembrie. Aflata zilele acestea acasa, in Maramureș, in turneu, Paula Seling a avut parte de os surpriza. Ea a primit un tort in care este este infațișata cantand la pian, așa…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori si viscol la munte. Avertizarea a intrat in vigoare in aceasta noapte, la ora 2 și expira in dimineața zilei de Craciun. In anumite zone vremea a cauzat mari probleme. Mai multe masini au ramas inzapezite din cauza troienelor formate de viscol care au ajuns…

- Artistii Ducu Bertzi si Paula Seling au sustinut un concert de colinde in Baia Mare, Targu Lapus si Somcuta Mare. Evenimentul se desfasoara in cadrul activitatilor culturale intitulate “Craciun in Maramures”. In zilele care urmeaza, cele doua vedete din lumea muzicii vor incanta auditoriul si din alte…

- Clipe grele pentru Andrei Ștefanescu, dupa ce prietenul lui bun a murit in urma unui infarct. Este vorba de sportivul Nicu Corsicanu. Fanii echipei Rapid sunt in doliu acum, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Andrei Ștefanescu a facut anunțul in cadrul emisiunii matinale de la Antena Stars.…

- Pentru ca Maramureșul se afla in topul preferințelor turiștilor proveniți atat din țara cat și din strainatate ca destinație de vacanța pentru petrecerea sarbatorilor de iarna, autoritațile județene, din dorința de a veni in intampinarea agenților economici care desfașoara activitați in turism, organizeaza…

- Paula Seling a avut parte de o surpriza dulce la Targu Mureș. Aceasta a primit un tort care a impresionat-o foarte mult. Ziua de Craciun este una speciala pentru cantareața Paula Seling. Aceasta iși aniverseaza și ziua de naștere in data de 25 decembrie. Aflata zilele acestea la Targu Mureș, Paula…

- Catedrala Greco-Catolica „Sfantul Nicolae” din Oradea s-a umplut de lume, sambata seara, cu prilejul unui concert special. Intitulat „Colind de suflet”, spectacolul a fost menit sa mai adune donatii pentru reconstructia Palatului Episcopal Greco-Catolic, distrus de un incendiu puternic, in luna august.…

- Satula sa aiba probleme din cauza comportamentului inadecvat al suporterilor ei, Chelsea Londra a luat o masura unica in fotbalul mondial: isi trimite fanii la Auschwitz, in incercarea de a-i face sa renunte la scandarile rasiste si antisemite.