Viața actriței și prezentatoarei TV Paula Chirila sta din nou sub semnul iubirii. Paula a pus punct mariajului de 12 ani pe care l-a avut cu prezentatorul Marius Aciu, din cauza depresiei. (Cum caștigi bani rapid) Actrița a reușit sa afle ce i se intampla abia dupa ce a mers la psiholog. Dupa ce și-a vindecat […] The post Paula Chirila, cunoscuta prezentatoare TV, vorbește in premiera despre noul iubit! appeared first on Cancan.ro .