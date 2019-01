Stiri pe aceeasi tema

- Inclusiv liceeni de clasa a X-a pot invața sa zboare de la cei mai buni piloți. Oferta este valabila pentru orașele unde activeaza Aeroclubul Romaniei: Arad, Baia Mare, Brașov, București, Caransebeș, Craiova, Cluj-Napoca, Deva, Iași, Oradea, Targu-Mureș, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava.…

- Primaria Pitesti ia in calcul renuntarea la subventionarea gigacaloriei. S-au cheltuit 300 de miliarde de lei vechi pentru doar 20% din populatie! Vesti proaste pentru abonatii Termo Calor Confort, la inceput de an. Si, in acelasi timp, vesti bune pentru cei care, asigurandu-si incalzirea sub alte forme,…

- Primarii municipiilor Iași, Suceava, Botoșani, Piatra Neamț, Roman, Vatra Dornei și Campulung Moldovenesc au inființat, luni, alianța „Moldova se Dezvolta”, dupa modelul „Alianța Vestului” semnata recent de primarii din Cluj, Oradea, Arad și... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a atacat in termeni duri declaratiile facute de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa multinationalelor, afirmand in acest sens ca liderul social-democratilor a avut ‘o abordare total neoportuna’. ‘M-as fi asteptat ca domnul Dragnea sa fi vorbit mult mai…

- „Alianța Vestului, semnata recent de primarii din Oradea, Cluj, Timișoara și Arad, reprezinta un eveniment politic și instituțional important și complex / inainte sa imi formez o opinie pe acest subiect am citit documentul adoptat, declarațiile celor implicați și analizele facute de specialiști.…

- „Nu ma simt ca un erou. Eroi sunt cei care s-au jertfit pentru patrie. Eu sunt doar un fost ofițer, care și-a iubit țara și care și-a facut datoria fața de ea”, spune general-maior Octavian Leru, fost combatant in Al Doilea Razboi Mondial. „Sunt modest, chiar timid, trasatura care nu-i specifica militarilor…

- Festivalurile l-au premiat: - peste 30 de premii și nominalizari in festivaluri internaționale de renume precum: Sundance, Rotterdam, Zurich, Melbourne, Montclair, Montreal, Philadelphia, Seattle, Valladolid, Washington, etc. Publicul l-a votat: Premiul publicului la: Sundance, Rotterdam, TIFF Cluj…

- Proiectul in premiera naționala „Marea Unire a [email protected] Iulia, organizat de Asociația Cartierul Creativ Carolina, finanțat de Ministerul Culturii și Identitații Naționale și co-finanțat de Primaria Alba Iulia, este in plina desfașurare. In cursul acestei saptamani au loc cele cinci sesiuni de…