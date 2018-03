Stiri pe aceeasi tema

- Paula Chirila a pierdut lupta impotriva kilogramelor, dupa ce reușise sa obțina o talie de viespe la scurt timp de la desparțirea de fostul soț Marius Aciu. Deși se vad foarte bine diferențele, ea nu a refuzat invitația de a urca pe un podium, in cadrul unei prezentari de rochii de mireasa. Carismatica…

- Roxana Ciuhulescu, despre relația cu fostul soț, tatal fetiței sale, Ana. Fosta prezentatoare este insarcinata pentru a doua oara, iar in urma cu doar cateva zile, s-a casatorit civil cu barbatul care a cucerit-o definitiv. Vedeta a recunoscut ca fiica ei a fost suparata atunci cand a aflat ca va avea…

- Paula Chirila a ramas fara prieteni! Fosta prezentatoare a emisiunii „Mireasa pentru fiul meu” are o mana de prieteni. Aceasta sustine ca, desi are prieteni virtuali pe Facebook, cei reali ii numara pe degetele de la o mana. „Abia daca am ținut legatura cu colegele de facultate. Nici nu mai știu pe…

- Narcisa Stanescu, fosta concurenta de etnie roma, care a facut show pe scena de la „X Factor”, a vorbit despre divorț. La mai bine de jumatate de an de cand i-a impresionat pe jurații de la „X Factor” cu vocea și talentul ei, Narcisa Stanescu a oferit un interviu impresionant alaturi de soțul ei. Tanara…

- Cosmina Pasarin, despre marea dragoste și despre cele mai importante momente din viața ei. Vedeta are 30 de ani și este o femeie fericita. Nu are niciun regret și nu se gandește sa devina mama. Cosmina nu iși face planuri și traiește din plin fiecare clipa. Este o femeie fericita și marturisește ca…

- Liviu Arteni este de negasit dupa moartea Israelei Vodovoz. Deși cei doi s-au desparțit de ceva timp, aceștia nu au divorțat oficial. Se pare ca barbatul și-ar fi schimbat și numele intre timp. Liviu Arteni, fostul sot al Israelei Vodovan, este de negasit. Se pare ca barbatul si-ar fi schimbat numele,…

- Andreea Marin vorbește moldovenește acasa și cu prietenii apropiați. Crescuta in orașul Roman, din județul Neamț, vedeta nu a renunțat la obiceiurile din copilarie, cum ar fi comunicarea in dulcele grai moldovenesc, deși locuiește de ani buni in Capitala. Fosta prezentatoare TV se mandrește cu originile…

- La 6 luni de cand a devenit mama pentru prima oara, Serena Williams și-a uimit fanii cu cea mai noua declarație – vrea al doilea copil. Tenismena a adus-o pe lume pe fiica sa, Alexis Olympia, pe 1 septembrie 2017, iar acum vorbește despre posibilitatea de a ramane din nou insarcinata. Intr-un interviu…

- Soția fostului președinte Traian Basescu, Maria, este o fire mai retrasa, care se ține departe de ochii iscoditori ai presei. In general, s-a ocupat de viața de familie, dar nu a fost intotdeauna casnica. Fosta prima doamna a lucrat pe litoral, in domeniul turismului, unde l-a intalnit și pe actualul…

- Paula Chirila, fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru fiul meu”, spune ca este pregatita pentru o noua relație, insa are anumite pretentii. Vedeta nu spune nu unei posibile iubiri, dar recunoste faptul ca in societate a ales sa poarte o masca, deoarece se simte mai protejata de rautatile oamenilor.…

- Cristina este o fosta concurenta de la emisiunea Mireasa pentru fiul meu și, ca urmare a acelei perioade, are foarte mulți fani, pe rețelele de socializare. Ea a scris cateva randuri despre soțul ei care i-au lasat masca pe prieteni. Dupa primele cuvinte… Cristina se afla cu soțul ei la Londra și i-a…

- Cristina, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a reusit sa isi uimeasca prietenii de pe retelele de socializare.Aflata alaturi de sotul ei in Londra, tanara blonda i-a facut o urare de-a dreptul uimitoare.

- Presa a inceput sa vuiasca deja despre o noua nunta, deși a divorțat recent. Frumoasa blonda din Targu Jiu a declarat, de curand, ca este foarte posibil sa-l fi gasit pe barbatul ideal. Maria Constantin a fost prezenta la Targul Mireselor din București, unde a imbracat o superba rochie…

- Ștefania, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", a nascut in urma cu cateva zile. Tanara și-a anunțat prietenii de pe rețelele de socializare ca a adus pe lume un baiațel perfect sanatos.

- Mihaela Radulescu a vorbit despre casatoria cu Felix, dupa ce toata lumea o intreaba cand vor face pasul cel mare. Jurata de la „Romanii au talent” a declarat ca este fericita cu iubitul ei, insa nu iși dorește sa oficializeze relația. Mihaela Radulescu a lamurit in sfarșit misterul cu privire la casatoria…

- Marina Dina vorbește pentru prima oara despre problemele gemenilor și despre cum s-a schimbat viața ei, de cand aceștia au venit pe lume. Fosta asistenta tv este o mama fericita și traiește din plin aceasta perioada. Chiar daca a intampinat probleme cu cei doi copii, Marina a trecut cu bine peste momentele…

- Prezentatorul matinalului de la Antena 1, Dani Oțil, a vorbit despre copil. El a facut declarații despre ce și-ar dori sa faca cu acesta. Dani Oțil, a carui prima mare dragoste a fost o tanara pe nume Oana , nu are o iubita oficiala, dar cu toate acestea se gandește la postura de tatic. Dani Oțil, care…

- O fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu" numara zilele pana cand isi va strange copilul in brate. Stefania, fosta concurenta in cel de-al saselea sezon, urmeaza sa nasca in mai putin de doua saptamani.

- Daca faci parte din femeile care, pe langa alte hobby-uri, adora sa caute in telefonul iubitului, atunci trebuie sa cunoști aceasta funcție a aplicației WhatsApp care iți permite sa afli cu cine a vorbit acesta. Aplicația WhatsApp deține o funcție ascunsa care dezvaluie cu cine și cand a vorbit, dar…

- Una dintre cele mai controversate concurente ce s-au facut remarcate in show-ul matrimonial „Mireasa pentru fiul meu” traverseaza o perioada de-a dreptul dificila. Si asta pentru ca, de ceva vreme tanara se confrunta cu grave probleme de sanatate, iar, acum, dupa ce i-au dat un verdict alarmant medicii…

- Cristi si Sorin Mitrea au fost pusi in dificultate de moderatorii emisiunii „Vorbeste lumea”, dupa ce au fost intrebati daca se casatoresc. Fostul iubit al Andreei Mantea s-a inrosit tot atunci cand au inceput glumele pe seama lui. Luptatorul a dezvaluit si care este femeia lui ideala. Fratii Mitrea…

- Intre Catalin Cazacu și Claudia Pavel, fosta Cream, s-a zvonit ca s-ar fi infiripat o idila. Anda Adam a vorbit despre relația dintre cei doi. Anda Adam, care a fost eliminata de la concursul Exatlon Romania , difuzat de postul de televiziune Kanal D, a fost invitata la o emisiune in care a vorbit,…

- Sotia politistului pedofil face dezvaluiri! Ea a vorbit despre felul in care se comporta barbatul in timpul in care era cu ea, dar si despre socurile care i-ar fi putut provoca un comportament deviant. „Ala trebuie dus la spital, internat, nu tinut acolo. Ca omul este cu capul", a declarat femeia. Sotia…

- In urma cu mai bine de trei ani, o tanara talentata din Chisinau pasea, pentru prima data, pe scena X Factor. I-a dat pe spate pe jurati, l-a impresionat pe mentorul Banica si a fost la un pas de marele premiu. De atunci, cariera Nicoletei Nuca este intr-o continua ascensiune...

- Intre Madalin de la Giurgiu si Sorina Docuz, fosta sotie a primarului Robert Negoita, e dragoste mare, dar exista si alte legaturi! Casatoriti civil din toamna anului trecut, proaspetii soti sunt aproape de nedespartit, participand impreuna chiar si la intalnirile de afaceri! CANCAN.ro, site-ul numarul…

- Un barbat, de 48 de ani, a fost retinut sambata, pentru 24 de ore, de politistii din orasul valcean Babeni, pentru ca si-ar fi agresat fosta sotie, deși exista o hotarare a Judecatoriei Ramnicu Valcea care-i interzice sa se apropie ...

- Andrei Arșavin are o fosta nevasta foarte geloasa. Cand Alisa l-a vazut pe fotbalistul rus intr-un filmulet impreuna cu modelul Olga Semenova, luand masa la un restaurant din Alma Ata, a luat foc. A trecut la actiune și, dandu-se agent al Serviciilor de Securitate, și-a contactat, pe retelele de socializare,…

- Fosta solista de la „Doina Gorjului", Maria Constantin, a spus intr-un interviu ca nu vrea sa raspunda celor care o acuza ca nu are grija de fiul sau, caruia ii face cadouri second-hand. „Vorbește lumea, vorbește mult. N...

- Fosta concurenta de la ”Mireasa pentru fiul meu” nu și-a gasit marea dragoste, dupa ce s-a desparțit de Laur. Oana are alte perspective acum in viata și posteaza tot mai des citate pline de insemnatate. Chiar la inceput de an, aceasta a transmis un mesaj emotionant in care a precizat ca sufleteste…

- Nelea Motricala prefera sa fie discreta, la fel ca celebrul ei fost sot, chiar daca numele ei este destul de faimos in Chisinau. Nelea Motricala, femeia care i-a fost sotie timp de 7 ani lui Carla’s Dreams, are 31 de ani, este din raionul Calarasi, din Republica Moldova, si este femeie de afaceri.

- Ionela, fosta concurenta la "Mireasa pentru fiul meu", s-a facut de ras pe retelele de socializare. Sotia lui Teodor, si el fost concurent in cadrul show-ului matrimonial, a reusit sa provoace isterie, dupa ce a scris un mesaj pentru marele poet Mihai Eminescu.

- Procurorii Parchetului General au efectuat marti perchezitii la boxa unui apartament dintr-un imobil situat in orasul Magurele, unde a locuit anterior politistul Eugen Stan, acuzat de pedofilie.

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Indragita prezentatoare a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a oferit cateva detalii despre…

- Larisa Dragulescu s-a logodit și este mai fericita ca niciodata. Fosta soție a sportivului Marian Dragulescu a publicat pe contul de socializare prima imagine cu inelul primit de la iubitul ei. Larisa Dragulescu si-a gasit fericirea! Blonda s-a logodit cu barbatul alaturi de care vrea sa-si refaca viata.…

- Fosta sportiva Martina Navratilova si-a marturisit pentru site-ul WTA cele trei dorinte pe care le are pentru sezonul 2018 in tenis, una dintre acestea fiind ca Simona Halep, liderul mondial, sa castige pentru prima data un Grand Slam.

- Simona Halep se bucura de o apreciere din ce in ce mai mare din partea fostelor jucatoare din circuit. Fosta mare jucatoare Chris Evert (63 de ani), o susținatoare declarata a romancei, a avut din nou doar cuvinte de lauda la adresa Simonei. "Simt ca acum joaca cel mai bun tenis al sau. Cred ca a avut…

- Campioana Viitorul a anunțat astazi prin intermediul site-ului oficial ca va disputa un supermeci amical in cantonamentul din Antalya cu Galatasaray, fosta echipa a lui Gheorghe Hagi. Cele doua parți se aflau in tratative, dar pana la urma au ajuns la o ințelegere. Duelul dinte fosta și actuala echipa…

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și urmeaza sa fie anchetat pentru fapta pe care a comis-o. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!

- Adriana, fosta concurenta de la "Mireasa pentru fiul meu", a primit cadouri impresionante de sarbatori! Aceasta a facut un videoclip pentru canalul sau, unde le-a aratat admiratorilor ce articole vestimentare și de infrumusețare a primit sau chiar și-a achiziționat.

- Paula Chirila are cea mai simpatica partenera de distractie. Este vorba despre Carla, care s-a transformat intr-o domnisoara ce o insoteste peste tot. Fosta prezentatoare tv și micuța ei au facut primul Revelion doar ele doua, in Londra!

- Ucenicul lui Arsenie Boca rupe tacerea. Vorbeste despre presupusa relație a Parintelui Arsenie Boca cu Maica Zamfira. Omul care stie tot despre Sfantul Ardealului, declaratii in exclusivitate.

- Cove are experiența la lipeli, iar asta il ajuta de minune in noua postura, de Cupidon, la emisiunea “Ma insoara mama!”. Primul episod, in care vor fi prezentați tinerii aflați in cautare de neveste, va fi difuzat la inceputul lunii viitoare. Pana atunci insa, simpaticul prezentator – care ne-a dezvaluit…

- Președintele PSD a zis ca "este posibil" sa faca acest pas. Amintim ca despre casatorie a vorbit inca din septembrie 2017. Liviu Dragnea declara ca a incetat de multa vreme sa ii mai fie frica indiferent de consecințe, precizand ca a vorbit deja și cu copiii sai, cu fosta soție, dar și cu…

- Liliana a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul matrimonial “Mireasa pentru fiul meu”. Chiar in Ajunul Craciunului, bruneta si anuntat prietenii virtuali ca este insarcinata. Mai mult, tanara nu exclude posibilitatea de a avea gemeni. A

