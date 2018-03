Stiri pe aceeasi tema

- "Acum toti isi vor aminti de tine, cat de bun erai, ce talent urias, bla bla bla... Pai da, ca nu si-a mai gasit loc in niciun radio, nicaieri nu a mai fost loc pentru el. Da, m-a socat vestea si nu mai vreau sa vorbiti despre profesionisti la trecut, lume care nu-ti pasa decat de cifre si bani.…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- „Viata e simpla, aerul curat si mancarea sanatoasa”, a declarat pentru cotid ianul britanic Oddone Giuseppe, managerul unui restaurant. In nordvestul Italiei, un primar al unui orasel din munti ii ofera oricarui adult care este dispus sa se mute acolo nu mai putin de 2000 de euro. Bormida este un sat…

- In timp ce Sebastian Ghița facea dezvaluirile mult-anunțate, celebrul general Dumitru Iliescu, fostul comandant al SPP, intervenea pe Facebook in scandalul provocat de dezvaluirile lui Liviu Dragnea. "SPUNE ADEVARUL LIVIU DRAGNEA DESPRE IMPLICAREA SRI IN VIATA POLITICA??? Nu mi-am propus sa vin in…

- Cosmina Pasarin, despre marea dragoste și despre cele mai importante momente din viața ei. Vedeta are 30 de ani și este o femeie fericita. Nu are niciun regret și nu se gandește sa devina mama. Cosmina nu iși face planuri și traiește din plin fiecare clipa. Este o femeie fericita și marturisește ca…

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiata de opozitia liberala, a afirmat ca a fost agresata duminica la Moscova de un barbat care a lovit-o si a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apa,. "Tocmai am fost atacata de un barbat. M-a lovit si am cazut.…

- Desi au trecut prin momente dureroase impreuna, Romanita Iovan si Iulian Gogan nu au renuntat niciodata unul la celalalt, scrie spynews.ro. S-au iubit din ce in ce mai mult, iar relatia lor a devenit mai unita pe zi ce trece. Citeste si Romanita Iovan, nostalgica pe Facebook: "Imi vreau viata…

- Pusa sub semnul intrebarii dupa aflarea practicilor prin care Apple limiteaza in mod artificial performanta dispozitivelor iPhone echipate cu acumulatori „imbatraniti”, longevitatea telefoanelor iPhone a fost masurata folosind date concrete, derivate pe baza statisticilor puse la dispozitia investitorilor…

- Ruxi și Creața de la Like One, nume care au devenit deja branduri. Doua tinere, foste jurnaliste, care au cucerit internetul cu ”pastilele” lor de ras. Fetele vin astazi la ora 13.00 la Libertatea pentru un spectacol – așa cum și-au obișnuit publicul – , dar și pentru dezvaluiri despre viața lor personala. …

- In varsta de 54 de ani, jurnalistul, operatorul si regizorul Sorin Avram a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, in urma unor complicatii pulmonare survenite pe fondul unor mai vechi interventii chirurgicale. Anuntul decesului a fost facut de fratele geaman al lui Sorin Avram, Liviu Avram,…

- O femeie și-a revazut rochia de mireasa, dupa ce a pierdut-o in 1985. O femeie din Ohio, SUA, a renunțat la speranța ca o sa-și mai vada rochia de mireasa din nou, dupa o incurcatura la spalatoria la care o lasase pentru a fi curațata in urma cu trei decenii. Touși, totul s-a schimbat dupa ce un prieten…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Chera, fosta Grecu, va fi mama pentru a treia oara. Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14, respectiv 11 ani din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Tragedia care a avut loc aseara a îndoliat Constanța. Un copilaș a murit, în timp ce tatal sau se zbate între viața și moarte dupa ce au fost loviți chiar pe trecerea de pietoni de catre un șofer de 22 de ani, care nici macar nu a frânat în apropierea trecerii. Imaginile…

- Prioritatile s-au schimbat total pentru ea in momentul in care au venit pe lume copiii, scrie fanatik.ro. Mai intai, fetita. Si apoi, tripletii. Nicoleta a ales familia si s-a mutat in provinicie, la Miercurea Ciuc. O perioada, i-a mers inca bine pe plan financiar, asta pentru ca a mai avut ceva…

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Un filmuleț postat de o buzoianca de la munte, in care un autoturism cu mulți cai putere este tras cu boii, tinde sa devina viral pe internet. Prin clipul postat pe Facebook, pe care mulți l-ar considera mai degraba comic, autoarea lui dorește de fapt sa atraga atenția asupra starii jalnice a drumurilor…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a contractat o bacterie foarte agresiva care-i putea sa-i puna in pericol viața, dupa ce a inceput sa-și trosneasca degetele, spun medicii. Omul iși trosnea atat de tare degetele incat și-a deschis o rana, ceea ce a pemrmis bacteriei sa intre in organism.…

- Fosta partenera de viața a regretatului actor Iurie Darie are probleme de sanatate. Actrița Anca Pandrea a ajuns de urgența la spital vineri, 9 februarie. Aceasta a contactat același virus gripal care a provocat moartea a 16 persoane in Romania, in ultima vreme. Actrita este internata la Spitalul…

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai fericita relatie…

- Andreea Marin a postat recent pe pagina sa de socializare o fotografie facuta dimineata. Fosta doamna Banica apare nemachiata si arata extraordinar. Stilul de viata sanatos al vedetei o ajuta sa se mentina in forma si sa amane imbatranirea. "Buna dimineata, Soare! Unde te ascunzi, nastrusnicule?…

- Teatrul de Nord Satu Mare anunta pe pagina de Facebook ca unul dintre actorii teatrului, Cristian Dan s a stins din viata. "Cu mare tristete anuntam trecerea in nefiinta a colegului nostru, actorul Cristian Dan, membru fondator al Sectiei Romane. Un gand de alinare si sincere condoleante familiei indurerate.…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- Castrarea animalelor de companie a devenit un subiect din ce in ce mai disputat, in randul iubitorilor de animale. Si, de la o simpla discutie in cointradictoriu, la un scandal de proportii nu este decat un pas.

- Cantaretul de muzica populara Nelu Sarbu a murit la varsta de 61 de ani. Nona Anton, fiica interpretului a facut declarații cumplite despre ultimele clipe din viața acestuia. Nona Anton, fiica artistului, a povestit ca acesta s-a simtit rau, iar sotia sa a sunat de urgenta la Ambulanta. Nelu Sarbu a…

- Adina Calin, iubita lui Florin Racoare, tanarul care a murit de leucemie cu doar trei luni inainte de nunta, il conduce pe ultimul drum pe cel care l-a numit eroul ei. Intr-o postare pe grupul de Facebook “Impreuna pentru Racoare Florin-Valeriu”, Adina Calin a transmis un mesaj sfasietor de adio.

- Fosta gimnasta Nadia Comaneci, care locuieste in SUA, va urmari finala Australian Open, dintre Simona Halep si Caroline Wozniacki, ea precizand, intr-un mesaj postat pe Facebook, ca liderul WTA trebuie sa stie ca este incurajata si iubita de toti romanii."Fiecare meci al Simonei la acest Grand…

- Pe 23 ianuarie s-au implinit sase luni de la moartea socanta a Denisei Raducu. Desi a trecut deja jumatate de an, Adelinei, sora artistei, inca nu ii vine sa creada ca tanara nu mai este

- Diana Bulimar a fost nevoita sa renunte la sport in urma cu un an si jumatate din cauza unui accident stupid! Fosta gimnasta in varsta de 22 de ani, , membra a echipei “Faimosilor” in emisiunea Exatlon, a avut multe de patimit din cauza gimnasticii, in ciuda faptului ca a fost campioana europeana de…

- Fosta concurenta de la ”Mireasa pentru fiul meu” nu și-a gasit marea dragoste, dupa ce s-a desparțit de Laur. Oana are alte perspective acum in viata și posteaza tot mai des citate pline de insemnatate. Chiar la inceput de an, aceasta a transmis un mesaj emotionant in care a precizat ca sufleteste…

- Fosta prezentatoare de la Acces direct, Mirela Vaida, va avea in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Indragita prezentatoare a infirmat zvonurile potrivit carora ar urma sa fie gazda show-ului Mireasa pentru fiul meu și a oferit cateva detalii despre…

- Dosarul Lucan. Socaciu "Ii raman recunoscator pentru ce a facut pentru mine" Cantaretul Victor Socaciu a ajuns, luni dimineata, la sediul DIICOT, pentru a fi audiat in dosarul medicului Mihai Lucan in conditiile in care fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, l-a acuzat pe el si pe Alexandru…

- Te ține mereu ocupata Fluxul de informații este in ultima perioada in creștere, incat este foarte posibil ca nu mai poți face fața unui bagaj atat de mare de informații, care vine din toate parțile. Este necesar sa faci o triere a acestora și sa le selectezi doar pe cele folositoare ție, caci astfel…

- Dana Grecu, una dintre cele mai incisive prezentatoare de la Antena 3, a anuntat ca poarta un alt nume dupa ce a divortat de cel cu care a avut o casnicie de 20 de ani. "Stiti ca avem o relatie de sinceritate. Asa sper ca o percepeti. Asta sunt si nu am cum sa fiu altfel. Sunt un pic mai tuflita. N-am…

- Fosta vedeta de televiziune Augusta Lazarov are o familie superba, alaturi de care traește viața din plin și se bucura de fiecare moment. Augusta Lazarov este o fosta prezentatoare de televiziune și fosta soție a regretatului om de televiziune Valeriu Lazarov. In prezent, vedeta este casatorita cu actorul…

- Zeci de prieteni ai lui Sergiu Curca, tanarul cantareț de muzica populara care s-a sinucis luni, au postat mesaje de adio pe contul de Facebook al solistului.Citeste si: Avocatul lui Radu Mazare, primele declaratii dupa ipoteza ARESTARII in lipsa a fostului edil "Sergiu Curca, nu pot…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…

- Dinu Șovea este un roman stabilit in Londra, celebru pentru postarile sale de pe Facebook, in special cea in care a pus la zid toți romanii din țara natala . Acum, Dinu Șovea a publicat o fotografie cu o punga de pufuleți și chei de la mașina și transmite un mesaj trist legat de viața romanilor care…

- Fosta gimnasta a publicat un clip video pe pagina sa de Facebook, insoțit de mesajul „Antrenament cu Arnold. Rezoluție pentru 2018", scrie click.ro. In imagini, Nadia executa un exercițiu cu greutați pentru brațe și abdomen și este incurajata și atent supravegheata de Schwarzenegger. Greutatile sunt…

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- Ce spune Marina Almașan dupa plecearea lui Mircea Radu de la TVR. Fosta colega de platou a realizatorului tv a avut prima reacție pe contul de socializare. Aceasta a marturisit ca a aflat totul de la cei din jur și nu de la acesta. Marina Almasan a povestit ca vestea a intristat-o, dar nu vrea sa fie…

- Roxana Dobre si-a redeschis contul de Facebook, pe care l-a avut inchis de cand s-a aflat acest scandal conjugal. Bruneta a postat o fotografie in care este cu zambetul pe buze, dar nu langa Florin Salam, ci alaturi de o prietena, intr-un club, semn ca viata ii surade si se distreaza in ciuda…

- Paula Chirila a divortat in urma cu 2 luni, dupa o casnicie de 12 ani, insa se pare ca anul 2017 a fost unul foarte greu pentru indragita vedeta TV. Paula Chirila a explicat cum a fost anul 2017 pentru ea și a dezvaluit ca a avut momente extrem de dificile. Fosta prezentatoare de la „Mireasa pentru…