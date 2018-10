Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, spune ca ar fi mandru daca celebra sculptura a lui Brancusi - "Coloana Infinitului" ar fi simbolul capitalei Romaniei. "Eu am vazut proiectul (de ridicare a unei copii a cunoscutei opere a lui Brancusi in apropierea Palatului Parlamentului…

- "Am fost peste 20 de ani membru al PSD si sigur ca ma preocupa ce se intampla in acest partid. Atunci cand tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna, e evident ca trebuie sa se schimbe ceva. A trecut deja prea mult timp de cand pare ca totul s-a oprit…

- PNL a solicitat Biroului permanent al Camerei Deputatilor sa o invite pe premierul Viorica Dancila la explicatii cu privire la protestul din Piata Victoriei din de 10 august, in cadrul “Orei prim-ministrului”, a anuntat, miercuri, prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Titlul temei privind dezbaterea…

- Vacile au fost fotografiate de un consilier local dintr-o comuna din Gorj. Polițiștii locali ar fi reacționat abia dupa ce l-au vazut pe barbat facand poze. Primarul din Targu-Jiu are insa o explicație halucinanta: vacile ar fi fost aduse intenționat. Pentru ca in oraș nu exista o mașina…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca va cere, in cadrul sesiunii extraordinare a Parlamentului, infiintarea unei Comisii care sa ancheteze problemele create de pesta porcina africana. Potrivit acestuia, “pesta inseamna ciuma”, iar actiunile PNL se vor indrepta impotriva acesteia – “ciuma…

- Presedintele USR Dan Barna a cerut sambata demisiile ministrului de Interne, sefului Jandarmeriei Romane si prefectului Capitalei, dar si sesiune extraordinara a Parlamentului, pentru constituirea unei comisii de ancheta in urma violentelor de la mitingul diasporei din Piata Victoriei.

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va exercita, in perioada 6 - 13 august, atributiile premierului Viorica Dancila privind conducerea operativa a activitatii Guvernului, potrivit unei deciz...

- Coloana Infinitului a fost vandalizata de catre un turist care si-a scris numele pe opera lui Brancusi. Politistii din Gorj au fost sesizați și au intocmit un dosar penal pentru distrugere. Autoritațile il cauta pe autor.