ANSVSA a continuat seria controalelor in unitatile de alimentatie publica de pe litoral

Seria controalelor in unitatile amplasate in cele 7 zone de interes turistic ndash; Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia ndash; a continuat si in saptamana 05.08.2019 ndash; 11.08.2019.Astfel,… [citeste mai departe]