- Tabloul remanierii PSD: 10 noi ministri, jumatate dintre ei la portofolii-cheie: Educatie, Economie, Armata, Transporturi, Munca si Dezvoltare. Liviu Dragnea i-a eliminat din Guvern pe Paul Stanescu si pe Mihai Fifor, cei care i-au cerut demisia. In schimb, a fost promovat Niculae Badalau la Ministerul…

- Luni seara, in jurul orelor 19, a avut loc o intalnire la Parlament a taberei anti-Dragnea pentru a puncte la punct mai multe decizii: susținerea pentru ca Paul Stanescu sa ramana in Guvernul Dancila, susținerea pentru ministrul Tudorel Toader și sa nu fie executat nimeni din partid, informeaza Romania…

- Liviu Dragnea este un beneficiar direct al noii Ordonanțe adoptate luni de Guvernul Dancila. Potrivit unei reglementari din noua OUG, procurorii care nu au minim 10 ani de vechime nu mai pot activa în DNA: prin urmare procurorul care a instrumentat dosarul Tel Drum este

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va trece la decapitari in Guvern, dupa ce a reusit sa castige razboiul din partid cu tabara condusa de Gabriela Firea. In capul listei de remaniabili e vicepremierul Paul Stanescu, cel care a orchestrat „puciul“ intern impotriva lui Dragnea. C um lovitura de partid a…

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD a fost foarte tensionata. Cel mai dur atac la Liviu Dragnea a venit din partea fostului sau prieten și amic, vicepremierul Paul Stanescu, vicepreședinte PSD și semnatar al scrisorii alaturi de Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu.

- Ședința Comitetului Executiv Național al PSD (CExN) a fost muuult mai tensionata decat și-ar fi putut imagina cineva. ”A fost cu pumnalele pe masa. Așa ceva nu am mai vazut!”, ne-au relatat surse participante la ședința. Cel mai dur atac la Liviu Dragnea a venit din partea fostului sau prieten și…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, ca va propune sa fie exclusi din partid cei care l-au contestat. ‘Categoric, nu!’, a raspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca va propune excluderea din partid a celor care l-au…

- Gabriela Firea sustine ca planul lui Liviu Dragnea pentru sedinta CEx de vineri este sa ceara excluderea ei si a vicepremierului Paul Stanescu din PSD. Este cea mai joasa treapa unde poate sa ajunga un lider, un președinte de partid, a afirmat edilul Capitalei, la un post TV.