Stiri pe aceeasi tema

- Delegația PSD condusa de premierul Dancila a ajuns la Cotroceni pentru consultarile cu Klaus Iohannis! Delegatia este formata din Viorica Dancila, presedintele interimar al PSD si premierul Romaniei, Paul Stanescu, presedintele executiv interimar al PSD, Marcel Ciolacu,

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca parlamentarii Uniunii sunt pregatiti sa sustina o motiune de cenzura, insa a aratat ca in prezent nici cu senatorii si deputatii formatiunii sale nu exista majoritate pentru ca motiunea sa fie adoptata, relateaza Agerpres. "O motiune de cenzura…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat marti, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, ca motiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil" saptamana viitoare. "Am incercat sa analizam si calendarul posibil in perioada urmatoare si am discutat si pe marginea motiunii…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca nu exista niciun fel de polemica cu PNL in ceea ce priveste candidatul la alegerile prezidentiale si ca a discutat cu Ludovic Orban despre motiunea de cenzura."Nu avem o polemica cu PNL. Din momentul in care am fost ales presedinte al USR,…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu a declarat, la finalul Comitetului Executiv, ca nu s-a luat o decizie în ceea ce privește organizarea unui congres al partidului. În opinia lui Stanescu, actuala conducere interimara va ramâne în urmatoarele luni. Viorica Dancila și…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca in motiunea cu care a castigat sefia partidului nu apare un rezultat bun la europarlamentare, astfel ca nu isi asuma un eventual esec, la aceaste alegeri. Liberalul a anuntat ca va incepe, imediat dupa scrutin, discutii cu toti parlamentarii, pentru depunerea motiunii…

- Comitetului Executiv (CEX) al PSD i-a retras sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader, dupa ce a refuzat sa initieze ordonanta de urgenta care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de problemele penale. Chiar si Viorica Dancila a votat impotriva lui Toader. Deputatul Eugen Nicolicea, unul dintre…

- Comitetului Executiv (CEX) al PSD i-a retras sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader, dupa ce a refuzat sa initieze ordonanta de urgenta care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de problemele penale. Chiar si Viorica Dancila a votat impotriva lui Toader. Deputatul Eugen Nicolicea, unul dintre…