- Vicepremierul Paul Stanescu (foto), prezent joi dimineața la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde urma sa se decida redeschiderea unui dosar in care acesta este invinuit de finanțarea frauduloasa a echipei de fotbal Aluminiu ALRO Slatina, a declarat ca ...

- E razboi total intre cei de la PSD si Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un alt lider al partidului aflat la Putere lanseaza acuzatii grave la adresa procurorilor. Vicepremierul si ministrul Dezvaltarii, Paul Stanescu, vorbește despre un dosar mai vechi, pe care DNA il vrea redeschis. Stanescu…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Prim-ministrul interimar Mihai Fifor a declarat luni, intrebat daca este normal ca in viitorul Guvern sa fie loc si pentru ministri cu probleme penale, ca un om este vinovat in momentul in care o decizie judecatoreasca definitiva si irevocabila stabileste acest lucru. "Nu cred ca suntem…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Propunerea PSD pentru viitorul premier – doamna Viorica Dancila – vine de la Teleorman, unde se afla ”crescatoria politica” a lui Liviu Dragnea. La PSD Teleorman, atent selecționați, riguros sortați, bine hraniți cu funcții, strict instruiți ideologic, sunt pregatiți politicienii-talibani performanți…

- Europarlametara PSD Claudia Țapardel a declarat: ”Viorica Dancila este un om integru, cu o experiența profesionala și politica greu de egalat, care ne va onora din poziția de prim-ministru al Romaniei.”. ”O treaba excelenta” ”In calitate de șef al delegației PSD in legislativul de…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, nu va mai fi primit oficial de Guvernul Romaniei dupa ce Mihai Tudose a demisionat, anunta Romania TV. Initial, agenda lui Mihai Tudose, care a refuzat sa asigure interimatul, urma sa fie preluata de vicepremierul Paul Stanescu.

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca Romania este aruncata nejustificat in criza la doar sase luni de la criza Grindeanu, in urma unui vot ilegitim si iresponsabil, apreciind ca Liviu Dragnea, "doar o umbra a lui Dady", a reusit sa obtina o noua majoritate in CEx prin oamenii care conduc interimar…

- Fostul președintel, Traian Basescu a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce Mihai Tudose a anunțat ca iși da demisia ca urmare a pierderii sprijinului politic, și l-a numit pe Liviu Dragnea ”un decreierat bolnav de putere”. Basescu spune ca Liviu Dragnea, prin deciziile sale de a schimba guvernele…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan reacționeaza la scandalul public dintre Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, precizand ca „Romania are nevoie de un prim-ministru capabil sa conduca”. Altfel, discuțiile de genul „cred ca ii accept demisia daca iși da demisia dupa ce va fi lasata sa-și…

- Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” din Focșani va primi un aparat RMN ca urmare a interventiilor facute de presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan. Ceremonia de semnare a contractelor pentru achiziția de echipamente…

- "Va asigur ca pana la data de 1 aprilie Parlamentul isi va indeplini acest rol si va transpune directiva. Acolo este vorba de niste principii. Acele principii din directiva Guvernul a transpus o parte dintre ele prin proiectul de lege care a fost inaintat la Senat, dar pentru restul de articole care…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei elaboreaza, in aceasta perioada, propunerea legislativa privind transpunerea Directivei, care va fi depusa la Senat. Procedura prevede ca senatorii sa depuna amendamente, apoi Comisia va elabora un Raport pe care il ca trimite Camerei, care este for decizional.…

- Toader, discutii cu Dragnea si Tariceanu privind transpunerea Directivei privind prezumtia de nevinovatie – surse Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand…

- Eurodeputatul Norica Nicolai – vicepreședinte al grupului ALDE din Parlamentul European – decripteaza intențiile ministrului Justiției, Tudorel Toader, in ceea ce privește Codul Penal și cel de Procedura Penala. Concret: europarlamentarul a declarat marți pentru PSnews.ro ca guvernantul are dreptate…

- Narcisa Iorga, fost membru CNA, a precizat, intr-o postare pe Facebook, ce inseamna prezumția de nevinovație și dreptul la un proces echitabil. „Parlamentul transpune in lege Directiva Europeana referitoare la prezumția de nevinovație și un proces echitabil. Ziariștii cu ”surse” in parchete, care ”surse”…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat marti noi atacuri la adresa Coalitiei de Guvernare, sustinand ca ar trebui sa se renunte la modificarea legilor justitiei, intrucit prin acest lucru s-ar incerca "punerea sub control a Justitiei cu o tusa groasa catre procurori". "Alianta PSD - ALDE impinge…

- Tudor-Tim Ionescu, vicepreședinte al tineretului ALDE care și-a petrecut multa vreme la Bruxelles, in Parlamentul European, la inceputul carierei sale, a vorbit despre politicienii care ne reprezinta in aceasta instituție.

- Federatia Belgiana de Fotbal a anuntat, joi, ca respect decizia UEFA de a-i retrage orasului Bruxelles organizarea unor meciuri de la Euro-2020. Forul a precizat ca un nou stadion, demn de secolul XXI, ramane absolut necesar pentru Belgia, relateaza L’Equipe. “Pana in ultimul moment, am facut tot…

- Marți, fostul suveran Mihai I al Romaniei se stingea din viața la reședința sa din Elveția. Avea 96 de ani. Dorința Regelui Mihai a fost ca el sa fie inmormantat in Romania. Lucru care se va și intampla.In privința inmormantarii ultimului monarh al Romaniei, Principesa Margareta a anunțat…

- Ucraina nu si-a indeplinit obligatiile fata de NATO, incalcand grav drepturile minoritatilor prin adoptarea noii legi a educatiei, a declarat miercuri la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. El a reiterat totodata apelul la stavilirea migratiei, demers in care in opinia…

- In conditiile in care Romania si Bulgaria au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE, Comisia Europeana a vrut sa afle "cum percep acest lucru cetatenii celor doua tari". Un sondaj a aratat ca romanii raman extrem de increzatori in UE, insa nu si in aderarea la zona euro…

- Echipa INACO s-a deplasat la Bruxelles, in perioada 21-23 noiembrie, intr-o misiune economica, un adevarat tur de forța maraton in contactul cu instituțiile europene, pentru internaționalizarea companiilor romanești, pentru creșterea competitivitații publice și private prin contribuțiile noastre la…

- Aflat la summitul de la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj transant moldovenilor. Intrebat de jurnalisti daca Republica Moldova ar putea intra in Uniunea Europeana printr-o unire cu Romania, presedintele Klaus Iohannis a marturisit ca o astfel de scurtatura nu este indicata.Citeste…

- Wizz Air ofera numai azi o reducere la zboruri, inclusiv cele din Cluj-Napoca, unde are o importanta baza aeriana. Reducerea este de 20% și este valabila numai vineri, 24 noiembrie. Toți calatorii nerabdatori care își planifica vacanțele…

- Romania are la dispoziție peste 5 miliarde de euro in cadrul programului Infrastructura Mare, dar pentru a absorbi eficient aceasta suma are nevoie de o planificare realista, o pregatire amanunțita și o implementare eficienta a proiectelor de transport, a declarat comisarul european pentru politica…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, comenteaza pe pagina sa de facebook, efectele demisie europarlamentarului PSD, Sorin Moisa, cu care a lucrat și la București și la Bruxelles. „Din pacate, comentariile liderilor PSD demonstreaza ca aceștia nu au ințeles nimic din demisia lui Sorin Moisa. Sau, daca au…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- In perioada 2 - 4 noiembrie 2017, domnul Jean-Claude Marin, procurorul general al Parchetului General al Curții de Casație a Franței, efectueaza o vizita de lucru in Romania, la invitatia domnului Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ),…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, din nou ca prezumtia de nevinovatie nu functioneaza in politica, iar un politician acuzat nu are ce cauta in fruntea statului pana nu isi rezolva problema. Iohannis a spus ca, daca respectivul politician este nevinovat, poate reveni in politica. ”Dar pana…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca iși pastreaza afirmațiile potrivit carora in politica nu exista prezumtia de nevinovatie. Declarația vine in contextul in care zilele trecute Tribunalul București a decis achitarea lui Vasile Blaga,…

- "Acum cateva luni, cand am investit acest guvern, am avut o solicitare simpla si clara. I-am rugat sa termine cu topaiala fiscal-bugetara. Nu s-a intamplat chiar asa. (...) Romania traverseaza o perioada de crestere economica. In sine e o veste buna, cresterea economica record in UE. Aceasta crestere…

- Lista de medicamente compensate și gratuite a fost actualizata trimestrial anul acesta și au fost introduse 33 de molecule inovatoare, precizeaza Ministerul Sanatații intr-un comunicat remis presei. Aceste tratamente noi sunt destinate atat pacienților care sufera de boli pentru care nu exista alternativa…

- Fostul ministru al Justiției Titus Corlațean a declarat miercuri ca in timpul mandatului sau au existat presiuni din partea ambasadorilor Olandei și SUA pentru numirea intr-o „funcție de varf” in sistemul judiciar. Acesta a fost audiat miercuri in Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA,…

- Senatorul Titus Corlatean,fost ministru al Justiției, a declarat, miercuri, in cadrul audierii din comisia de ancheta privind arhiva SIPA ca ambasadorii Olandei și SUA la București, din 2012 au facut presiuni asupra sa pentru a o numi pe Laura Codruta Kovesi „intr-o functie de varf”, sustinand insa…

- Fostul senator si ministru al Finantelor, Darius Valcov, trimis in judecata in mai multe dosare penale, lucreaza la Guvernul Romaniei pe un post de consilier, potrivit ministrului Paul Stanescu. Noul ministru al Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene, Paul Stanescu, a declarat, sambata, la Slatina,…

- Fostul senator si ministru al Finantelor Darius Vâlcov, trimis în judecata în mai multe dosare penale, lucreaza acum la Guvernul României pe un post de consilier, a declarat, sâmbata, ministrul Paul Stanescu, citat de Mediafax. Noul ministru al Dezvoltarii…