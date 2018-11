Stiri pe aceeasi tema

- Paul Stanescu, unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, care si-a pierdut sustinerea partidului pentru functia de ministru in Guvernul Dancila, a decis, luni, sa isi dea demisia din Executiv. El a dezvaluit, la Senat, care au fost motivele acestei demisii, precizand ca nu a fost pe lista de remaniere,…

- "Eu sunt un om de onoare, senator, responsabil, implicat, niciodata nu am alergat dupa functii, niciodata nu m-am tinut de scaun si nu o sa ma tin in continuare, nu am avut si nu am o miza personala, tot ce am spus public nu retractez absolut nimic si imi mentin punctele de vedere pe care le-am avut…

- „Solicitarea UDMR este inacceptabila. Este mai degraba centrata pe sfera politicului decat pe profesori. Eu nu pot sa pun in pericol stabilitatea Guvernului sau majoritatea parlamentara prin actiunile mele unilaterale. Prefer sa ma retrag atunci cand solicitarile depasesc o anumita limita - cea a constiintei…

- Demisia vine la cateva ore dupa ce Valentin Popa a fost la o discuție cu liderul PSD, Liviu Dragnea. Demisia a ajuns deja la Secretariatul General al Guvernului. Miercuri, președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca protocolul de colaborare cu PSD nu mai este in vigoare și ca nu va exista nicio…

- Decizia privind numirea fostului judecator CCR Toni Grebla in funcția de secretar general al Guvernului a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial, demersul fiind anunțat de liderul PSD, Liviu Dragnea, in ședința CEx al partidului de vineri, informeaza Mediafax.Decizia premierului Viorica…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a facut un anunt-surpriza in sedinta Comitetului Executiv National al partidului de vineri, potrivit unor surse din partid.Astfel, Dragnea a anuntat ca Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, va prelua functia de secretar general al Guvernului.…

- Sursele citate sustin ca Viorica Dancila, desi fidela liderului PSD, refuza acum sa intre in jocul lui Dragnea. Oficial, premierul nu vrea sa se pozitioneze de partea niciunei tabere din partid, insa neoficial Paul Stanescu sustine ca Dancila e de partea sa si ca nu-si va da demisia din fruntea Guvernului.…

- "Am citit scrisoarea si o vom discuta în Comitetul Executiv. În prealabil, eu o sa ma întâlnesc cu colegii, liderii PSD din Ardeal, pentru un punct de vedere apropiat, comun", a spus Horia Nasra, potrivit Agerpres. Lideri ai PSD au semnat o scrisoare deschisa…