- Paul Stanescu, unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, care si-a pierdut sustinerea partidului pentru functia de ministru in Guvernul Dancila, a decis, luni, sa isi dea demisia din Executiv. El a dezvaluit, la Senat, care au fost motivele acestei demisii, precizand ca nu a fost pe lista de remaniere,…

- "Eu sunt un om de onoare, senator, responsabil, implicat, niciodata nu am alergat dupa functii, niciodata nu m-am tinut de scaun si nu o sa ma tin in continuare, nu am avut si nu am o miza personala, tot ce am spus public nu retractez absolut nimic si imi mentin punctele de vedere pe care le-am avut…

- Marius Pieleanu a anunțat ca Paul Stanescu iși va da demisia din funcțiile pe care le deține in Guvern deși, in ultimul mesaj al social-democratului, se parea ca nu va ține cont de cerința președintelui partidului. "Va dau o veste. Iși va da demisia, stați liniștiți. Nu are o alta soluție.…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a anuntat marti ca proiectul legii bugetului de stat este aproape de finalizare, dar ca mai trebuie sa aiba loc o discutie privind finantarea autoritatilor locale si sa fie aprobate o serie de memorandumuri in Guvern. "Proiectul legii…

- PREMIERA… In ziua in care sunt sarbatoriti toti cei care poarta numele Sfantului Dumitru, pe 26 octombrie, Vasluiul primeste o vizita de rang zero. Primii doi oameni din Guvern, premierul Viorica Dancila si viceprimarul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale, vin la sarbatoarea “Zilei Recoltei”,…

- Comitetul Executiv al PSD a transat disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scorul final este neclar: Dragnea a prezentat o victorie zdrobitoare, in timp ce Firea…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi pentru a transa disputele aparute in partid ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea, care ii are printre semnatari pe Gabriela Firea, Adrian…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat miercuri, ca scrisoarea aparuta in PSD este un act de tradare din partea unor colegi pe care Liviu Dragnea i-a susținut in funcții colosale, atat in partid cat și in Parlament sau Guvern, precizand ca e vorba de un complot, scrie Mediafax."Avem…