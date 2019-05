Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor ilegale de la DGASPC Teleorman. Mai multe persoane s-au adunat in fața Penitenciarului Rahova, unde ...

- Președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, astazi, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție la inchisoare cu executare, in dosarul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Teleorman. Magistrații l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și șase luni de inchisoare.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea se poate prezenta la orice sectie de politie pentru a fi transportat in arest ori poate fi ridicat de politisti de la domiciliul sau din Bucuresti, potrivit procedurilor judiciare. Dupa decizia de condamnare la inchisoare cu executare, Instanta suprema va emite un mandat de…

- * La Inalta Curte de Casatie si Justitie se desfasoara ultimul termen in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. La instanta de fond, Liviu Dragnea a fost condamnat in acest dosar la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu,…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare va dezvolta un proiect menit sa protejeze victimele violenței domestice. Consilierii județeni au aprobat astazi, 29 martie proiectul „VENUS – Impreuna pentru o viața in siguranța!”, acordul de parteneriat și asigurarea…

- Secretarul general al PSD Codrin Stefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Liviu Dragnea s-a externat singur din spital, desi medicii i-au recomandat sa se opereze. Presedintele PSD a avut o intalnire, joi, cu social-democratii la sediul partidului din...

- Liviu Dragnea ar fi trebuit sa fie prezent, ieri, la alegerile din filiala PSD Braila, iar astazi la Inalta Curte de casație și Justiție, pentru a fi audiat in procesul privind DGASPC Teleorman. „Medicii au stabilit aseara sa il interneze și i-au interzis sa iasa din spital! Trebuie sa inceapa sa iși…

- Se anunța mare protest la Inalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde, astazi, liderul PSD Liviu Dragnea, ar fi trebuit sa se prezinte la audieri.Evenimentul a fost planificat pe Facebook, iar protestatarii au postat online și avizul primit de la Jandarmerie. Peste 200 de oameni și-au…