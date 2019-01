Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Olt, senatorul Paul Stanescu, a comentat, joi, la Slatina, inscrierea senatorului Adrian Tutuianu in Pro Romania, considerand ca a fost "o mare greseala" faptul ca acesta ca a fost exclus din PSD, mai ales in contextul apropierii alegerilor. Stanescu a opinat ca majoritatea…

- Semnatar, alaturi de Tutuianu si alti lideri ai partidului, al unei scrisori în care cerea plecarea lui Dragnea din fruntea PSD, Stanescu a declarat ca toate plecarile din tabara social-democratilor vor fi catre Pro România.

- Victor Ponta a reiterat ca nu va candida la prezidentiale. "Nu voi fi eu candidat, vreau ca dupa alegerile din 2020, daca obtinem un rezultat foarte bun cu Pro Romania, alaturi de ministrii care mi-au fost in echipa si inainte, sa mergem in partea executiva. Suntem mult mai buni acolo si mult…

- Senatorul Adrian Țuțuianu, exclus din PSD, a anunțat luni ca se înscrie în partidul lui Victor Ponta, Pro România. Anunțul a fost facut într-o conferința de presa la Bacau, alaturi de fostul premier. Țuțuianu devine primul senator Pro România, care are deja 14 deputați.…

- Liderul senatorilor ALDE, Daniel Zamfir, a declarat miercuri pentru ȘTIRIPESURSE.RO, dupa oferta lui Victor Ponta pentru Calin Popescu Tariceanu, ca in partid nu s-a discutat despre ruperea coaliției de guvernare pentru a face o alianța prezidențiala cu Pro Romania și a adaugat ca Tariceanu ar trebui…

- Liderul deputatilor PSD, Daniel Suciu, a declarat, luni, ca majoritatea parlamentara "va rezista, va functiona si nu va da gres", asta in condițiile in care 4 parlamentari au plecat la Pro Romania și, oficial, PSD și ALDE au doar 163 de parlamentari, in timp ce majoritatea este de 165. Citește…

- Victor Ponta a declarat ca multa lume a avut alte așteptari in ceea ce il privește pe Paul Stanescu: "Aveați alte așteptari, imi pare rau. Anul trecut, in momentul in care foștii mei colegi din PSD, era chiar și domnul Stanescu acolo, s-au ridicat cuminți din banca, de la Parlament, și au…

- CEx al PSD se va desfașura, luni, de la ora 12.00, la Palatul Parlamentului. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, ca propunerile pentru conducerile ASF și CNA reprezinta „principalul obiectiv" al ședinței, remanierea guvernamentala nefiind pe agenda. Intrebat daca…