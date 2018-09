Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezoltarii Regionale, a declarat miercuri ca nu se teme de o remaniere guvernamentala si ca, indiferent ce decizie va fi luata in acest sens, va ramane in PSD ca un om de echipa. "Niciodata nu mi-a fost teama de nimic. Sunt un om cu mult curaj si…

- Oamenii care ies in Piata Victoriei sunt aceia care au ramas fara speranta, iar aceasta se intampla din cauza unora care nu-si fac treaba sau si-o fac prost, considera primarul Sectorului 3, Robert Negoita. Citește și: ALERTA - Gabriela Firea, scrisoare deschisa catre membrii PSD: Nu trebuie…

- Doamna premier a plecat suparata ca președintele a țipat la dansa la telefon! Premierul Viorica Dancila pleaca astazi in concediu pentru o saptamana si si-a delegat atributiile vicepremierului Paul Stanescu. Asta, in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala (CCR)…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat vineri, dupa prezentarea bilantului sau de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ca si el, si premierul Viorica Dancila vor respecta decizia Curtii Constitutionale cu privire la sesizarea facuta de presedintele Klaus Iohannis in care contesta…

- Parlamentul din Romania a modificat Codul Penal intr-o maniera total neobișnuita, ținta fiind schimbarea prevederilor privind abuzul de putere, cu efecte pe termen lung privind statul de drept, noteaza New York Times (NYT).

- Nu este o gluma, totul e real. Realizand probabil in fine ca au mari carențe in a se exprima cat de cat corect, dar și coerent in limba romana, membrii Guvernului, incepand de la premierul Dancila pana la ministrul Educației, par deciși sa faca un lucru pe care cei mai mulți romani il fac in clasele…

- 400 de pachete care cuprind Dictionarul explicativ al limbii romane (DEX), Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic (DOOM), dar si carti de gramatica au fost comandate pe adresa Secretariatului General al Guvernului, urmand a fi livrate saptamana viitoare, potrivit unui portal de achizitii publice.