Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, iși va depune demisia joi, anunța Realitatea TV. Acesta elibereaza locul la cerere, conform unor surse citate de Realitatea TV.Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa ședința CEX a PSD, ca Lucian Șova, ministrul Transporturilor, și Paul Stanescu,…

- Intrebat de jurnaliștii Agerpres daca s-a referit la Olguta Vasilescu atunci cand a afirmat ca "nu a facut nicio intelegere cu nimeni asa cum au facut unii cu Ion Radoi chiar inainte sa ajunga ministri", Lucian Sova a raspuns: "Eu nu-mi atac colegii de partid. In plus am o relatie extrem de buna…

- Jurnalistul Doru Bușcu, de la publicația Cațavencii, a anunțat o intalnire ce ar fi avut loc intre Paul Stanescu, Lucian Șova și oamenii lui Klaus Iohannis.„In urma cu doua zile, daca nu chiar seara trecuta, a fost o intalnire intre ministrul Transporturilor, Lucian Șova, ministrul Dezvoltarii,…

- Conducerea largita a PSD se va reuni, miercuri, la Parlament, de la ora 17.00, intr-o ședința de Comitet Executiv Național. Serban Nicolae a precizat ca dupa o prima sedinta a conducerii PSD, ca urmare a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de a-i revoca pe actualii titulari de la Transporturi…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut marti seara demisia ministrilor Paul Stanescu (Dezvoltare) si Lucian Sova (Transporturi), anunta Antena 3.Comitetul Executiv National al PSD a decis remanierea celor doi, insa presedintele Iohannis nu a semnat decretele de incetare a mandatelor.

- Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net // EDITEAZA Paul Stanescu ramane deocamdata vicepremier si ministru al Dezvoltarii desi premierul Viorica Dancila a propus revocarea lui din functie. Presedintele Klaus Iohannis nu l-a mentionat marti pe Paul Stanescu printre…

- Ieri, Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca Romania nu este pregatita pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, in conditiile in care la Guvern factorii responsabili sunt schimbati sau pleaca, iar „lucrurile au luat-o razna”, potrivit Mediafax. „Trebuie sa mentionez o mare ingrijorare pe care…

- "Sunt doi ministri pe aceasta lista de remanieri la care eu ma opun categoric: doamna Carmen Dan, alaturi de Tudorel Toader, alaturi de Teodorovici, si domnul Lucian Sova", a declarat Bogdan Chirieac, in emisiunea Ediție Speciala, de la Antena 3, prezentata de Catalina Porumbel. Inlocuirea…